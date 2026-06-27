12 человек ранены при атаке БПЛА по музейному комплексу в Ростовской области
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Беспилотник атаковал музейный комплекс «Самбекские высоты» - 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы, сообщил губернатор Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", 17 мая в селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник".
В результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» - 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы, двое - от госпитализации отказались, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала, сообщил он в своем Telegram-канале
Музей создан на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области, подчеркнул Слюсарь.
Музей располагается в селе Самбек Неклиновского района, следует из информации на его сайте.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
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