12 человек ранены при атаке БПЛА по музейному комплексу в Ростовской области

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Беспилотник атаковал музейный комплекс «Самбекские высоты» - 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы, сообщил губернатор Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая в селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе "Спутник".

В результате атаки БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» - 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 – госпитализированы, двое - от госпитализации отказались, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.



Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. По предварительным данным сама экспозиция музея не пострадала, сообщил он в своем Telegram-канале



Музей создан на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. Это место особо значимо для сердца каждого жителя Ростовской области, подчеркнул Слюсарь.

Музей располагается в селе Самбек Неклиновского района, следует из информации на его сайте.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.