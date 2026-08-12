Дело Сергея Симоненко передано на рассмотрение присяжных заседателей

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Уголовное дело бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации приготовления к убийству, будет рассмотрено с участием присяжных.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд в Ростове-на-Дону принял к рассмотрению дело бывшего замначальника управления МЧС по Кубани Сергея Симоненко и его подчиненного, обвиняемых в покушениях на убийства. 10 июня арест Симоненко был продлен.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение уголовного дела бывшего замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, дело будет слушаться с участием присяжных заседателей, пишет 11 августа ТАСС.

По данным источника в суде, процесс пройдет в закрытом режиме, отбор присяжных заседателей уже ведется.

Сергей Симоненко осенью 2024 года был обвинен в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. По версии следствия, Симоненко выступил организатором двух покушений на убийство, а бывший руководитель Северского районного управления МЧС Мелько Джемо - пособником.

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