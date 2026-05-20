Кавказский узел

08:33, 20 мая 2026

Дело Сергея Симоненко поступило в ростовский суд

Сергей Симоненко в период работы в МЧС. 2007 год. Фото с сайта ГУ МЧС по Краснодарскому краю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону принял к рассмотрению дело бывшего замначальника управления МЧС по Кубани Сергея Симоненко и его подчиненного, обвиняемых в покушениях на убийства.

Как писал "Кавказский узел", в феврале дело бывшего замначальника управления МЧС по Кубани Сергея Симоненко и бывшего руководителя Северского районного управления МЧС Мелько Джемо было направлено в Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону. Такое решение суд принял по ходатайству прокуратуры, требовавшей изменить территориальную подсудность дела и перенести рассмотрение в другой регион.

Сергей Симоненко осенью 2024 года был обвинен в организации поджогов автомобилей, принадлежавших семье его бывшего подчиненного, а также в покушении на него. По версии следствия, Симоненко выступил организатором двух покушений на убийство, а Мелько Джемо – пособником.

Уголовное дело Сергея Симоненко и Мелько Джемо поступило в Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону, обратил внимание 19 мая "Коммерсант".

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы поступили 18 мая и уже переданы судье. Карточка дела обновлена 19 мая. По состоянию на 08.30 мск 20 мая, дата первого заседания в ней не указана.

Напомним, потерпевшими по делу проходят бывший сотрудник МЧС - подчиненный Симоненко - и его родственники. Дело в отношении Симоненко объединено с делом троих его возможных сообщников. По версии следствия, Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников 28 февраля 2019 года в Кореновске бросили во двор потерпевших бутылки с зажигательной смесью, в результате сгорели два автомобиля.

Имущество Симоненко изъято на фоне уголовного дела

В августе 2025 года Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи подтвердил законность решения Краснодарского краевого суда, который изъял в пользу государства имущество и деньги Сергея Симоненко на общую сумму 360 миллионов рублей.

По версии прокуратуры, Симоненко использовал служебное положение для незаконного обогащения, оформляя при этом имущество на родственников и доверенных лиц. Сам Симоненко утверждал, что получил наследство от отца, который возглавлял учебно-опытное хозяйство "Кубань".

В марте 2025 года суд в Сочи отказал жене Сергея Симоненко в разблокировке счетов, которые были арестованы в рамках уголовного дела. Светлана Симоненко просила снять арест со счетов для получения денег в пределах прожиточного минимума на каждого члена семьи. Также суды отказали Светлане Симоненко в снятии ареста с принадлежащей ей недвижимости.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

