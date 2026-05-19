Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Ханмагомедов из Табасаранского района убит в боевых действиях на Украине. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1943 военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1942 бойцов из Дагестана.

В Хурякской школе Табасаранского района установили мемориальную доску с именем Магомеда Ханмагомедова - выпускника, который был убит в ходе специальной военной операции, сообщил глава района Магомед Курбанов в Telegram-канале.

Магомед Ханмагомедов родился 4 апреля 1995 года в селе Хуряк. В 2010 году окончил 9 классов сельской школы, затем продолжил учебу в Бурганкентской средней школе. Позже окончил филиал МГУ в Дербенте и уехал работать в Москву.

В феврале 2022 года он добровольно отправился в зону военных действий на Украине, был убит 27 февраля 2025 года. Награжден медалью "Ветеран боевых действий", медалью "За отвагу" и орденом Мужества посмертно.

Ханмагомедов не состоял в браке, мать воспитывала его одна. По словам матери, он даже не приезжал ни разу в отпуск, уточнил глава района в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1943 бойцов из Дагестана.

13 мая стало известно имя еще одного убитого на Украине выходца из Табасаранского района Дагестана, это - Сеймур Мирзабалаев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.