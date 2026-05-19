Снят арест с домов в микрорайоне ДОСААФ в Махачкале
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ограничения на регистрационные действия с домами, расположенными в микрорайоне ДОСААФ в Махачкале, сняты после встречи мэра с жителями.
Как писал "Кавказский узел", 11 мая жители микрорайона ДОСААФ в Махачкале провели сход, на котором обратились к республиканским и федеральным властям по поводу ареста их домов и земельных участков. По их словам, имущество более 500 семей оказалось арестованным из-за судебного спора между московской фирмой и местным предпринимателем, который приобрел у нее земельный участок. Уже 12 мая с жителями микрорайона встретились представители властей Дагестана и мэр Махачкалы, они пообещали, что люди не будут лишены своих домов.
Власти Махачкалы сообщили 18 мая об урегулировании ситуации с арестом домов в микрорайоне ДОСААФ, пишет "Коммерсант".
Заместитель главы Махачкалы - руководитель аппарата администрации Арсен Айдиев сообщил изданию, что после встречи главы города с жителями микрорайона и руководством компании "Байтер" "удалось снять ограничения".
Про снятие ограничений в своем телеграм-канале сообщил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. Он напомнил, что "из-за судебного спора под арест попали около 500 домовладений". Однако он встретился с с жителями и руководством "Байтера", после чего "все ограничения удалось снять".
