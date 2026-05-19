Кавказский узел

05:54, 19 мая 2026

Снят арест с домов в микрорайоне ДОСААФ в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения на регистрационные действия с домами, расположенными в микрорайоне ДОСААФ в Махачкале, сняты после встречи мэра с жителями.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая жители микрорайона ДОСААФ в Махачкале провели сход, на котором обратились к республиканским и федеральным властям по поводу ареста их домов и земельных участков. По их словам, имущество более 500 семей оказалось арестованным из-за судебного спора между московской фирмой и местным предпринимателем, который приобрел у нее земельный участок. Уже 12 мая с жителями микрорайона встретились представители властей Дагестана и мэр Махачкалы, они пообещали, что люди не будут лишены своих домов.

Власти Махачкалы сообщили 18 мая об урегулировании ситуации с арестом домов в микрорайоне ДОСААФ, пишет "Коммерсант".

Заместитель главы Махачкалы - руководитель аппарата администрации Арсен Айдиев сообщил изданию, что после встречи главы города с жителями микрорайона и руководством компании "Байтер" "удалось снять ограничения".

Про снятие ограничений в своем телеграм-канале сообщил мэр Махачкалы Джамбулат Салавов. Он напомнил, что "из-за судебного спора под арест попали около 500 домовладений". Однако он встретился с с жителями и руководством "Байтера", после чего "все ограничения удалось снять".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
