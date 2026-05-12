Жители микрорайона в Махачкале добились внимания чиновников к ситуации с арестом домов
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
После схода, который провели жители микрорайона ДОСААФ, с ними встретились представители властей Дагестана и мэр Махачкалы, они пообещали, что люди не будут лишены своих домов.
Как писал "Кавказский узел", 11 мая жители микрорайона ДОСААФ в Махачкале провели сход, на котором обратились к республиканским и федеральным властям по поводу ареста их домов и земельных участков. По их словам, имущество более 500 семей оказались арестованы из-за судебного спора между московской фирмой и местным предпринимателем, который приобрел у нее земельный участок.
Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов 11 мая в своем телеграм-канале прокомментировал обращение жителей микрорайона ДОСААФ, "обеспокоенных ситуацией вокруг судебного ареста земельных участков и ограничений на регистрационные действия с недвижимостью".
По словам Исрафилова, информация о ситуации была "оперативно передана ответственным органам", после чего прошла встреча инициативной группы жителей с врио заместителя председателя правительства Дагестана - министром по земельным и имущественным отношениям Зауром Эминовым и врио заместителя руководителя администрации главы и правительства (АГИП) Дагестана Рашидом Акавовым.
Установлено, что ситуация связана с многолетним судебным споров вокруг земельного участка площадью более 24,6 га в поселке Красноармейск. Территория была разделена на сотни участков, "где сегодня проживают сотни семей микрорайона ДОСААФ".
Исрафилов отметил, что в настоящее время спор перешел в стадию исполнения решения суда, из-за чего на весь земельный массив наложен арест. Ограничения затронули порядка 500 домовладений. На встрече Заур Эминов заявил, что "не должно быть так, чтобы из-за финансового спора страдали сотни семей. Люди построили дома и не должны становиться заложниками чужих коммерческих интересов".
С инициативной группой также встретился мэр Махачкалы Джамбулат Салавов, который пообещал, что администрация города окажет поддержку для защиты прав жителей. "Ни при каких обстоятельствах махачкалинцы не будут лишены своих домов", - заявил Салавов.
По итогам встречи принято решение провести дополнительное совещание с участниками судебного спора "для выработки дальнейших мер урегулирования ситуации".
