Кавказский узел

02:51, 12 мая 2026

300 человек эвакуированы из многоэтажки в Грозном из-за пожара

В многоэтажке на улице Садаева в Грозном произошел пожар, несколько человек госпитализированы с отравлением угарным газом, эвакуированы 300 человек. Пожар потушили, пока будут вестись ремонтные работы, жильцы расселены по съемным квартирам.

В Грозном на улице Садаева сегодня ночью загорелся жилой девятиэтажный дом.

По данным МЧС, 40 человек спасены, 300 эвакуированы. Пожар был оперативно ликвидирован, его площадь составила 2 850 квадратных метров, пишет телеграм-канал "ТАСС-Кавказ".

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что несколько человек отравились угарным газом, они доставлены в больницу, жизни пострадавших ничего не угрожает. Также он рассказал, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время начнутся восстановительные работы, специалисты приступят к ремонту, будет приобретена вся необходимая мебель. Пока ведутся восстановительные работы, "жильцы дома будут временно расселены в по съемным квартирам".

Также Кадыров опроверг слухи о погибших во время пожара, по его словам, эта информация не соответствует действительности.

Начальник Главного управления МЧС России по Чеченской республике Алихан Цакаев сообщил, что пожар произошел из-за "неосторожного обращения с электричеством". Он добавил: "К сожалению, это часто у нас бывает", пишет "Чечня сегодня".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе при взрыве газа в Шали пострадали трое взрослых и двое детей.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
