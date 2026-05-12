300 человек эвакуированы из многоэтажки в Грозном из-за пожара
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В многоэтажке на улице Садаева в Грозном произошел пожар, несколько человек госпитализированы с отравлением угарным газом, эвакуированы 300 человек. Пожар потушили, пока будут вестись ремонтные работы, жильцы расселены по съемным квартирам.
В Грозном на улице Садаева сегодня ночью загорелся жилой девятиэтажный дом.
По данным МЧС, 40 человек спасены, 300 эвакуированы. Пожар был оперативно ликвидирован, его площадь составила 2 850 квадратных метров, пишет телеграм-канал "ТАСС-Кавказ".
Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что несколько человек отравились угарным газом, они доставлены в больницу, жизни пострадавших ничего не угрожает. Также он рассказал, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в ближайшее время начнутся восстановительные работы, специалисты приступят к ремонту, будет приобретена вся необходимая мебель. Пока ведутся восстановительные работы, "жильцы дома будут временно расселены в по съемным квартирам".
Также Кадыров опроверг слухи о погибших во время пожара, по его словам, эта информация не соответствует действительности.
Начальник Главного управления МЧС России по Чеченской республике Алихан Цакаев сообщил, что пожар произошел из-за "неосторожного обращения с электричеством". Он добавил: "К сожалению, это часто у нас бывает", пишет "Чечня сегодня".
