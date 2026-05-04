Две республики Северного Кавказа вошли в число регионов с самой высокой смертностью в ДТП
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария оказались в числе регионов России, где смертность в ДТП превышает средний показатель по стране.
Как писал "Кавказский узел", по данным за первое полугодие 2024 года Чечня стала лидером рейтинга по наименьшей аварийности с пострадавшими.
Министерство внутренних дел Российской Федерации обнародовало рейтинг данные об уровне смертности в ДТП за первые три месяца текущего года, пишет 4 мая РИА "Новости".
По данным ведомства, всего за три месяца в стране в ДТП погибли 2264 человека, что составляет 1,55 погибших в пересчете на 100 тысяч населения.
В числе регионов, где чаще всего погибали люди в дорожно-транспортных происшествиях, входит Карачаево-Черкесия. В республике упомянутый показатель составляет 3,62. Еще одна республика Северного Кавказа, которая оказалась в числе регионов с самой высокой смертностью в ДТП - Кабардино-Балкария, где показатель составляет 2,97.
В числе регионов, где граждане погибали в ДТП реже всего, значатся Калмыкия и Чечня.
Напомним, в Чечне практикуется избирательный подход к наказанию виновников автоаварий. Чиновники и их родственники в случаях ДТП остаются безнаказанными, тогда как простые жители Чечни могут нести ответственность за аварию всем родом, указали в мае опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.