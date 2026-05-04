05:55, 4 мая 2026

Две республики Северного Кавказа вошли в число регионов с самой высокой смертностью в ДТП

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария оказались в числе регионов России, где смертность в ДТП превышает средний показатель по стране.

Как писал "Кавказский узел", по данным за первое полугодие 2024 года Чечня стала лидером рейтинга по наименьшей аварийности с пострадавшими.

Министерство внутренних дел Российской Федерации обнародовало рейтинг данные об уровне смертности в ДТП за первые три месяца текущего года, пишет 4 мая РИА "Новости".

По данным ведомства, всего за три месяца в стране в ДТП погибли 2264 человека, что составляет 1,55 погибших в пересчете на 100 тысяч населения. 

В числе регионов, где чаще всего погибали люди в дорожно-транспортных происшествиях, входит Карачаево-Черкесия. В республике упомянутый показатель составляет 3,62. Еще одна республика Северного Кавказа, которая оказалась в числе регионов с самой высокой смертностью в ДТП - Кабардино-Балкария, где показатель составляет 2,97.

В числе регионов, где граждане погибали в ДТП реже всего, значатся Калмыкия и Чечня.

Напомним, в Чечне практикуется избирательный подход к наказанию виновников автоаварий. Чиновники и их родственники в случаях ДТП остаются безнаказанными, тогда как простые жители Чечни могут нести ответственность за аварию всем родом, указали в мае опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

