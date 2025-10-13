Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции 7659 бойцов с Юга России, в том числе 3795 - из СКФО и 3863 - из ЮФО.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 октября официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции не менее 3836 военнослужащих из регионов ЮФО и 3772 бойцов из регионов СКФО.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками — от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур. Следует учитывать, что реальные потери среди северокавказских силовиков могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех субъектов округа, но особенно актуальна для Чечни. Кадыров в феврале 2023 года публично призвал руководителей регионов не разглашать числа убитых

Согласно подсчетам "Кавказского узла", к 13 октября официально признаны убитыми в ходе СВО не менее 7650 бойцов из регионов юга России.

В числе убитых 3796 военных из регионов Северо-Кавказского федерального округа и 3863 бойца из Южного федерального округа.

Как и ранее, больше всего убитых военнослужащих - в Дагестане, публично названы властями и представителями военных ведомств 1597 имен. В Ставропольском крае обнародованы сведения о 828 убитых военных, в Северной Осетии - о 493. На Кабардино-Балкарию приходится 295 убитых 1 , на Чечню - 249 2 , на Карачаево-Черкесию - 162, - на Ингушетию - 172.

Наибольшее количество убитых в ЮФО насчитывается в Волгоградской области - 1419. В Краснодарском крае официально объявлен убитым на Украине 781 боец, в Ростовской области - 739. На Астраханскую область приходится 626 убитых, на Калмыкию - 177. В Адыгее официально объявлен убитым 121 военный.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.