Власти назвали имена 7550 убитых в зоне СВО бойцов из регионов юга России

В ходе специальной военной операции были убиты не менее 3750 бойцов из регионов СКФО и 3800 бойцов из регионов ЮФО.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 29 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в ходе специальной военной операции не менее 7500 бойцов с юга России: 3728 - из СКФО и 3772 - из ЮФО.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками — от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур. Следует учитывать, что реальные потери среди северокавказских силовиков могут быть сильно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех субъектов округа, но особенно актуальна для Чечни. Кадыров в феврале 2023 года публично призвал руководителей регионов не разглашать число убитых 1 .

По данным "Кавказского узла", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России: 3750 - из регионов СКФО и 3800 - из регионов ЮФО.

Больше всего убитых, как и ранее, приходится на Дагестан – 1586. Среди убитых 828 бойцов из Ставропольского края, 490 – из Северной Осетии, 291 – из Кабардино-Балкарии 2 , 249 – из Чечни 3 , 158 – из Карачаево-Черкесии и 148 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО больше всего убитых (1381) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 781 боец из Краснодарского края, 721 – из Ростовской области, 621 – из Астраханской области, 177 – из Калмыкии и 119 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне

СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.