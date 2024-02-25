В СВО за 2 года погибло северокавказских силовиков уже в 4 раза больше, чем в конфликте на Северном Кавказе за последние 12 лет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несмотря на активное участие жителей СКФО в специальной военной операции на Украине, вооруженный конфликт на Северном Кавказе также продолжается. Даже на фоне СВО, которая накладывает заметный отпечаток, жертв конфликта в 2023 году стало больше, чем год назад. Случаев гибели силовиков на Северном Кавказе в последние годы практически не было. Однако число убитых за два года на СВО кавказских силовиков – не менее 1692 человек – уже почти в четыре раза превышает результаты многолетних атак местного вооруженного подполья: за 12 лет это не менее 483 силовиков.

Вооруженный конфликт на Северном Кавказе в 2023 году

В 2023 году на Северном Кавказе было зафиксировано восемь вооруженных инцидентов с 29 жертвами. Причем 23 жертвы пришлись на первое полугодие, а 6 – на четвертый квартал.

Антилидерами в 2023 году стали Ингушетия (5 инцидентов и 21 жертва) и Ставропольский край (1 инцидент и 4 жертвы), в которых годом ранее инцидентов и жертв не было вовсе. А на Ставрополье жертв не зафиксировано и в 2021 году.

Потери северокавказских силовиков на Украине

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших, по данным властей различных уровней, в ходе спецоперации на Украине. Список составлен в рамках действующего законодательства РФ, на основании данных, официально подтвержденных и озвученных региональными чиновниками - на уровне от губернатора до главы села, и представителями силовых структур.

Согласно этим сведениям, за два года, к концу дня 24 февраля 2024 года погибли, по меньшей мере, 1 692 силовика из регионов СКФО и 1 767 силовиков из регионов ЮФО. Учитывая, что на 24 февраля 2023 года таких жертв было как минимум 842 из СКФО (603 – из ЮФО), можно говорить о стабильно высоком уровне потерь. "Кавказский узел" понимает, что эти цифры отличаются от других подсчетов числа убитых - в том числе от публикаций о числе убитых силовиков в СМИ вне РФ. Однако сбор признанных властями данных, на взгляд "Кавказского узла" - также является вопросом общественной значимости. Признание потерь, с указанием имен, показывает цену СВО, которую власти готовы демонстрировать.

Первенство в регионе по числу убитых на Украине бойцов в течение всех 24 месяцев удерживает Дагестан – официально подтверждена гибель как минимум 756 уроженцев этой республики на Украине. Далее идут Ставропольский край (минимум 284 погибших) и Северная Осетия (минимум 260 погибших).

Годом ранее по числу убитых Дагестан также лидировал – официально была подтверждена гибель как минимум 371 уроженца этой республики на Украине. Далее шли Северная Осетия (146) и Ставропольский край (118).

Власти Чечни за два года СВО официально подтвердили гибель 172 бойцов на Украине, власти Кабардино-Балкарии – гибель 126 бойцов. Также по данным властей известно о 49 погибших из Ингушетии и 45 – из Карачаево-Черкесии.

В первый год СВО официально сообщалось о гибели 80 бойцов из Чечни, 84 бойцов из Кабардино-Балкарии. Также по данным властей было известно о 31 погибшем из Ингушетии и 12 – из Карачаево-Черкесии.

Важно учитывать, что реальные потери среди северокавказских силовиков на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками 1 . Минобороны России только один раз, в марте 2022 года, раскрыло общую цифру убитых на Украине военнослужащих. Власти регионов, а также муниципалитетов, не называют общие данные по потерям, однако регулярно сообщают имена погибших силовиков. Именно на основе таких данных "Кавказским узлом" ведется поименный список убитых. Следует подчеркнуть, что данный список показывает не потери (ведь убитых, предположительно, намного больше; а по раненым данных и вовсе нет) – а именно уровень потерь, которые власти решили признать.

Из регионов ЮФО за второй год военных действий на Украине погибли не менее 1 164 силовиков. Печальное первенство по числу убитых силовиков – у Волгоградской области (450 убитых). Далее идут Ростовская область (минимум 243 погибших), Краснодарский край (224), Астраханская область (178), Калмыкия (43) и Адыгея (26).

Кадыров скрывает потери среди чеченцев

Неравномерность публикуемых властями данных о гибели чеченцев на Украине на фоне отчетов о крайне активном участии выходцев из республики в боях заставляет сомневаться, что официальные сведения о чеченских потерях соответствуют действительности. Кроме того, количественную оценку этих потерь затрудняет скудность данных о погибших: чеченские власти называют имена тех, кого награждают посмертно или увековечивают в родных населенных пунктах.

В середине февраля 2023 года Рамзан Кадыров подверг критике глав регионов, которые сообщают о числе погибших в ходе военной операции на Украине. Глава Чечни при этом заявил, что потери в ходе боевых действий "неизбежны", а участники военной операции на Украине сами, "осознанно" выбрали этот путь 2 .

Следует еще раз подчеркнуть, что "Кавказский узел" ведет поименный список погибших силовиков, данные о которых приводятся властями разных уровней. Однако известно минимум о двух случаях в СКФО, когда власти называли число убитых, но не раскрывали их имена – в Чечне и Кабардино-Балкарии. Напомним, что согласно официальной информации, из Чечни было убито на 23 человека больше, чем следует из подсчетов на основе поименного списка "Кавказского узла". В Кабардино-Балкарии было также убито, по данным властей, на 23 человека больше - и их имена, как и в случае с Чечней, так до сих пор не названы.

К началу 2024 года сложилась практика, когда Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале регулярно отчитывается об отправке новых групп военнослужащих. 1 февраля Кадыров проинформировал, что с начала военной операции из Чечни было отправлено более 36 тысяч бойцов, в том числе около 16 тысяч добровольцев. Однако при этом Кадыров не уточняет сколько из отправленных – чеченские силовики, а сколько контрактников и мобилизованных из других регионов.

13 декабря 2023 года Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Правозащитники предположили, что эти показатели достигнуты за счет административного ресурса и силового давления. Данные Кадырова о перевыполнении плана могут быть правдивыми, однако методология подсчета неизвестна, заметили тогда военные эксперты.

Количество вооруженных инцидентов и жертв увеличилось

Если возвращаться к конфликту на Северном Кавказе – то в 2023 году почти в три раза увеличилось количество вооруженных инцидентов: восемь против трех – в 2022 году. В 2021 году на Северном Кавказе зафиксировано 13, в 2020 - 21 вооруженный инцидент.

Среди жертв 2023 года 11 убитых предполагаемых боевиков и 3 погибших силовика. Было ранено 2 мирных жителя, 12 силовиков и 1 предполагаемый боевик. Это намного больше, чем в 2022 - пять убитых предполагаемых боевиков и один погибший силовик, раненые отсутствовали. Цифры приблизились к 2021 году: из 30 пострадавших в 2021 году – восемь раненых силовиков, один раненый боевик и 21 боевик убит.

В 2020 году жертвами были не менее 56 человек: 45 погибли и 11 получили ранения. Среди погибших – 41 предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований и четыре сотрудника силовых структур; раненые – все силовики.

2012-2023: потери силовиков от террора на Северном Кавказе

При всех сомнениях в полноте официальных данных очевидно, что 24 месяца военных действий на Украине принесли силовому блоку СКФО в разы больше потерь, чем двенадцать лет предшествовавшей им борьбы с северокавказским вооруженным подпольем.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", за прошедшие 12 лет в результате вооруженного конфликта на Северном Кавказе было убито 483 сотрудника силовых структур. В 2023 году известно о трех, в 2022 - только об одном погибшем силовике, а в 2021 году таких не было вовсе, в предыдущие девять лет ежегодное число потерь убитыми в правоохранительных органах варьировалось от четырех (в 2020 году) до 209 человек (2012 год).

Наибольшие потери за этот период силовики понесли в Дагестане и Чечне, где было убито 262 и 117 сотрудников соответственно. При боестолкновениях с членами подполья в Ингушетии с 2012 года погибли 55 силовиков, в Кабардино-Балкарии – 43, в остальных трех регионах совокупно зафиксировано шесть убитых правоохранителей.

В 2023 году взрывов и терактов не зафиксировано, проведено три КТО

Как и в предыдущем, так и в 2023 году на территории региона ни взрывов, ни терактов не зафиксировано. Для сравнения в 2021 году произошло два взрыва, в 2020 году – один взрыв и два теракта. В 2023 году на Северном Кавказе, по данным Национального антитеррористического комитета России, было проведено три контртеррористических операций (КТО). В 2022 году – одна, в 2021 году состоялось четыре КТО, две – в Дагестане и две – в КЧР. В 2020 году – 10.

Стоит ли говорить о новом витке конфликта?

В 2023 году в 8 вооруженных инцидентах пострадали 29 человек, тогда как за весь 2022 год в конфликте на Северном Кавказе было зафиксировано шесть жертв на три вооруженных инцидента. Ни взрывов, ни терактов. В 2021 году произошло 13 инцидентов, 22 человека погибли и 10 получили ранения и зафиксировано два взрыва.

Казалось бы, кратное увеличение по сравнению с предыдущим годом и жертв, и инцидентов. Числа приблизились к показателям 2021 года. Но следует иметь ввиду, что 5 инцидентов и 21 жертва в 2023 году относятся только к одной республике – Ингушетии. Если их не учитывать, то видна стабилизация конфликта на низком уровне: 3 инцидента и 6-8 жертв за год.

Горячие точки

Анализ статистики жертв конфликта за 12 лет, с 2012 по 2023 годы включительно, показывает, что лидерами печального антирейтинга среди семи регионов были Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Ингушетия. В 2023 году отличилась Ингушетия, стабильность проявили Дагестан и Чечня. Неожиданный всплеск показал Ставропольский край.

В 2022 году, несмотря на малое количество жертв, свои счета пополнили три из них. В Ингушетии, Северной Осетии, Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии жертв тогда не было выявлено.

Новая напряженность

Итак, за двенадцать месяцев 2023 года на Северном Кавказе зафиксировано 29 жертв, что почти в пять раз больше, чем в 2022, когда было 6 жертв. Практически достигнут показатель 2021 года, когда было 32 жертвы, что примерно в 5,5 раз выше, чем в 2022.

При этом в 2021 году жертв было на 45,8% меньше, чем в 2020 – уменьшение с 59 до 32, и на 27,3% меньше, чем в 2019 – уменьшение с 44 до 32. Последний раз рост был зафиксирован в 2020 году, когда число жертв по сравнению с предыдущим, 2019 годом, увеличилось на 34,1% – с 44 до 59 человек.

В 2019 году число жертв по сравнению с 2018 годом снизилось на 59,3% – со 108 до 44 человек, а в 2018-м по сравнению с 2017-м снижалось на 38%. И годом ранее было зафиксировано уменьшение количества жертв в регионе (составило 39%).

В Северной Осетии в 2023 году инцидентов и жертв не было, последний раз они фиксировались в республике в 2017 году. Спокойно было в Карачаево-Черкесии (уже второй год) и Кабардино-Балкарии (первый год). В Дагестане и Чечне – по две жертвы и по одному инциденту, как и в 2022 году.

Тревогу вызвали Ставропольский край и Ингушетия. В первом инцидентов и жертв не было в два предыдущих года, а в 2023 – сразу 4 (инцидент один). В Ингушетию 2023 год принес 21 жертву, тогда как в 2022 жертв не было, а общее количество потерь сопоставимо только с 2017 годом (24 жертвы конфликта).

При этом если в 2019 году в регионе был убит 31 человек, в 2020 году – 48, то в 2021 – 22, в 2022 – 6. В 2023 году – 14 человек убитыми. Число раненых в 2023 году превысило прошлые годы: 15 против ни одного в 2022, 10 в 2021 году, 11 – в 2020, 13 – в 2019. Среди гражданского населения жертв снова зафиксированы жертвы (двое раненых), тогда как в 2022 их не было совсем, в 2021 году - также две, в 2020 – три, а годом ранее – одна.

Среди силовиков в 2023 году погибли трое, в два предыдущих года – ни одного, в 2020 - 1. В 2023 году было ранено 12 правоохранителей, годом ранее – ни одного, а в 2021-м раненых было 8.

Отметим, что в ряде случаев родственники убитых заявляют об их непричастности к вооруженному подполью. "Кавказский узел" стремится проверить данные из силовых структур, хотя это не всегда возможно.

Боевики «по ошибке»?

Одна из самых громких подобных историй – убийство братьев-пастухов Гасангусейновых в Дагестане. В августе 2016 года силовики объявили Наби и Гасангусейна Гасангусейновых боевиками, но односельчане и родные братьев категорически отвергли версию об их причастности к вооруженному подполью. Для односельчан убийство 20-летнего Гасангусейна и 17-летнего Наби Гасангусейновых стало шоком. Жители потребовали "взять эти убийства под личный контроль и наказать виновных в убийстве невинных ребят". Полицейские выдали сельчанам тела убитых братьев после акции протеста с перекрытием дороги, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". 27 ноября 2017 года стало известно о прекращении дела о покушении братьев на силовиков, вместе с тем было возбуждено дело об их убийстве.

В апреле 2013 года в ингушском селе Долаково был введен режим КТО. По версии правоохранительных органов, во время проверки частных домов по силовикам был открыт огонь, стрелявший убит. В спецоперации, по данным НАК, были убиты четверо боевиков. По уточненным аппаратом Совета безопасности Ингушетии данным, в Долаково были убиты 30-летний Хаваж Оздоев, 37-летний Артур Плиев, 26-летний Якуб Манкиев и 25-летний Ибрагим Местоев. Адам Оздоев был ранен во время перестрелки в Долаково и госпитализирован. Двое жителей Долаково при спецоперации убиты по ошибке, еще один ранен и похищен силовиками, заявляли их родственники.

В июле 2012 года в ходе спецоперации в станице Орджоникидзевской в Ингушетии были убиты Артур Карсамаули, 1986 года рождения, Магомед Хаяури, 1991 года рождения, и Ислам Тачиев, 1992 года рождения. По данным НАК, бой завязался во дворе Ингушского госуниверситета, когда силовики попытались задержать лиц, подозреваемых в причастности к вооруженному подполью. Трое были убиты, одному удалось скрыться, сообщал НАК. Однако по словам родственников, Ислам, Магомед и Артур пошли в мечеть на ночную молитву, по пути остановились во дворе университета. Около 22.00 туда ворвались сотрудники силовых структур и открыли по молодым людям прицельную стрельбу. Свидетели сообщили родственникам, что после расстрела молодых людей силовики переодели их в камуфляжную форму, положили рядом с ними оружие, произвели фото- и видеосъемку, сообщали правозащитники.

Контртеррористические операции

В 2023 году на Северном Кавказе, по данным Национального антитеррористического комитета России, проведены 3 контртеррористических операций (КТО): в феврале - в Ставропольском крае, а в апреле и ноябре – в Ингушетии.

В 2022 году была проведена лишь одна КТО – в мае в Ленинском районе Махачкалы. В 2021 году проведено четыре контртеррористических операции, две – в Дагестане и две – в КЧР. Это в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году и на 40% меньше, чем в 2019 (семь КТО). Для сравнения – в 2018 году в регионах СКФО проводилось 12 КТО, в 2017-м – 14, в 2016-м – 29.

Длительность контртеррористических операций, которая стала сокращаться, по данным Национального антитеррористического комитета, с 2016 года, имеет значение. Однако «Кавказский узел» не располагает статистикой по этому критерию.

Лидером по количеству КТО за 2016-2023 годы остается Дагестан: за шесть лет почти 63% (47 из 75 операций) проводилось на его территории. В то же время стоит отметить, что 41 из 47 КТО в Дагестане пришлась на 2016-2018 годы.

На втором месте – Ингушетия – 14 КТО (две – в 2023, пять – в 2020 году, в 2021-2022 годах КТО на территории республики не проводились), на третьем КБР – шесть, на Ставрополье и в КЧР – по 3. В Чечне – 2 КТО в 2020 году, а в Северной Осетии одна в 2016.

Вооруженные инциденты

Почти в три раза увеличилось количество вооруженных инцидентов: 8 в 2023 году против 3 в 2022. В 2021 году на Северном Кавказе было зафиксировано 13 вооруженных инцидентов.

Среди жертв 2023 года 11 убитых предполагаемых боевиков и 3 погибших силовика. При этом ранены 2 гражданских, 1 боевик и 12 силовиков. Из 6 пострадавших в 2022 году – 5 убитых предполагаемых боевиков и один погибший силовик. О раненых не сообщалось. Из 30 пострадавших в 2021 году – восемь раненых силовиков, один раненый боевик и 21 боевик убит.

Основным индикатором интенсивности вооруженного конфликта как правило служит количество жертв – убитых и раненых – в ходе боестолкновений, подрывов и терактов. Но не менее важным показателем является и число таких инцидентов .

Взрывы и теракты не фиксируются уже второй год

На территории региона в 2023, как и в 2022, году не зафиксировано ни взрывов, ни терактов. Для сравнения в 2021 году произошло два взрыва, в 2020 году – один взрыв и два теракта.

В 2020 году взрыв в Карачаево-Черкесии привел к семи жертвам. А в 2019 году в регионах СКФО произошло два взрыва, жертвой которых стал один человек – погибший силовик.

В 2019 и 2020 годах зафиксировано по два теракта. В 2020-м – в Чечне и КЧР (семь силовиков ранено, один силовик погиб, убиты три боевика), а годом ранее – в Ингушетии и КБР. В 2019 году погиб один силовик и еще один был ранен. Убиты три боевика, один боевик ранен. В 2021 году терактов не было.

Для сравнения: в 2018 году в регионах СКФО произошло пять подрывов, жертвами которых стали четыре человека: два погибших боевика и два раненых силовика. За 2018 год в регионах Северного Кавказа также было зафиксировано пять терактов, в которых пострадал 31 человек: 19 погибли и 12 получили ранения. Среди погибших – шесть гражданских, два силовика и 11 боевиков, среди раненых – трое гражданских и девять силовиков. А в 2017 году в регионе произошло 14 взрывов и терактов.

Таким образом, можно констатировать резкое уменьшение количества взрывов и терактов на Северном Кавказе в 2019-2022 годах.

В категорию "теракты" "Кавказским узлом" отнесены как взрывы, так и вооруженные атаки и иные события в зоне жилого/общественного сектора или конкретного стратегического объекта, организованные с целью нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти 3 .

Ингушетия, Ставропольский край, Чечня и Дагестан оказались в лидерах антирейтинга

На протяжении 12 лет наибольшее количество жертв, вооруженных инцидентов, взрывов, терактов и КТО зафиксировано в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии.

В 2023 году именно Ингушетия принесла большую часть жертв вооруженного конфликта. 6 убитых, три из них силовики; 21 раненый, из них два мирных жителя и 12 силовиков. 5 вооруженных инцидентов из 8 по всему Северному Кавказу. При этом годом ранее в Ингушетии не было ни вооруженных инцидентов, ни жертв.

В абсолютных цифрах за 12 лет Ингушетия находится на четвертом месте после Чечни, Кабардино-Балкарии и Дагестана. В 2019-2021 годах республика также держалась среди лидеров регионов Северного Кавказа по числу жертв, хотя и переместилась с первого места в 2019 на третье в 2021 году. В 2020 году по этому показателю она заняла второе место. По количеству вооруженных инцидентов республика занимала в эти три года, соответственно, второе, первое и снова первое место. Общее количество жертв выросло в 2019 году на 30%, в 2020 – на 15,4%, но в 2021 году упало на 73,3%. Число вооруженных инцидентов выросло на 33,3% в 2019, на 125% – в 2020, но упало на 66,7% в 2021 году.

За последние 12 лет в вооруженном конфликте на Северном Кавказе Ингушетия является лидером по количеству жертв на душу населения. И по населению, и по территории, это самый маленький регион в СКФО.

Второе место занимает Ставропольский край. В 2023 году зафиксировано 4 убитых предполагаемых боевика. Это больше, чем за предыдущие 4 года. Ни в 2022, ни в 2021 году жертв не было вообще. В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в регионе стал как минимум 1 человек, что меньше показателя за 2019 год, когда их было 2 (также убитые предполагаемые боевики) 4 .

В 2023, как и в 2022 году в Дагестане в результате КТО были убиты два предполагаемых боевика. В 2021 году жертвами конфликта в республике стали пять человек (один силовик ранен, четыре предполагаемых боевика убиты). Еще годом ранее на одного раненого силовика пришлось девять убитых боевиков, в 2019 году было убито девять боевиков, а раненых не зафиксировано. Жертв среди гражданских не фиксируется четыре года подряд. За 2021 год в Дагестане произошло четыре вооруженных инцидента, в 2020 году – три, в 2019 году – четыре 5 .

2023 год в Чечне унес жизни двух человек - в ночь на 29 марта разные источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двух убитых. Глава Чечни озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были уничтожены.

Годом ранее было также двое убитых: боевик и полицейский. В 2021 году в двух вооруженных инцидентах жертв было 12: семь убитых боевиков и пять раненых силовиков. В 2020 году было зафиксировано 17 жертв 6 .

В трех регионах напряженность на нуле

В прошедшем году в трех северокавказских регионах не отмечено ни инцидентов, ни жертв, ни КТО, ни терактов и взрывов.

В Кабардино-Балкарии в 2023 году жертв не зафиксировано. А в 2022 году было убито два предполагаемых боевика, на 60% меньше, чем в 2021 году, когда на территории республики жертвами вооруженного конфликта стали не менее пяти человек, годом ранее – как минимум семь (снижение на 28,5%), а в 2019 году – по меньшей мере 10 (на 30). Все жертвы – убитые боевики, единственное исключение силовик, умерший после ранения в 2019 году. О жертвах среди гражданских лиц не сообщалось. Два года подряд фиксируется один вооруженный инцидент, тогда как в 2022 году их было два, а в 2019 году – три. Взрывов и терактов в республике не происходит уже три года, в 2019 году был один взрыв, обошедшийся без жертв 7 .

Из Карачаево-Черкесии в 2021 году поступали сведения о шести жертвах конфликта между силовиками и подпольем. В трех вооруженных инцидентах были ранены двое силовиков и убиты четверо предполагаемых боевиков. В 2020 году в республике был зафиксирован лишь один вооруженный инцидент, в ходе которого предполагаемый боевик погиб, а шесть сотрудников силовых структур получили ранения. До этого два года подряд, в 2019 и 2018 годах, сведений о жертвах конфликта из Карачаево-Черкесии не поступало, тогда как в 2017 году их было не менее пяти.

С 2019 по 2023 годы в Северной Осетии вооруженных инцидентов и жертв вооруженного конфликта зафиксировано не было, как и в 2015–2016 и 2018 годах. Исключением стал только 2017 год с девятью жертвами.

Подчеркнем, что приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв по каждой из выделяемых в обзоре категорий.

Итоги конфликта на Северном Кавказе за последние 5 лет

В 2019-2023 годах интенсивность вооруженного конфликта на территории СКФО снижается. При этом в 2020 и 2023 годах были отмечены ее всплески, не повлиявшие, впрочем, на тенденцию в целом.

Прежде всего обращает на себя внимание уменьшение числа взрывов и терактов, в 2023 году сошедшее полностью на нет. Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край в 2022 году присоединились к Северной Осетии с отсутствием информации об убитых и раненых в ходе конфликта. В 2023 жертв не было в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Даже на территории лидирующих по числу жертв Чечни, Дагестана к 2023 году виден тренд на снижение этого печального показателя.