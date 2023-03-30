Аналитики исключили связь вооруженных инцидентов в Ингушетии и Чечне

30 марта 2023, 22:40

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Два боестолкновения с очень небольшим промежутком по времени в соседних регионах не имеют общих черт и вряд ли могут свидетельствовать о возрождении вооруженного подполья, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" писал, что в ночь на 29 марта источники сообщили о нападении на пост РОВД в Гудермесе и двух убитых. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, заявив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Управление СКР по Чечне сообщило что в ходе операции погибли родственники жители Гудермеса, 1963 и 1989 годов рождения. Убитых силовиками в Гудермесе мужчин звали Руслан и Зелим, сообщили блогеры, не назвав фамилий этих двух мужчин. В ночь на 28 марта два силовика получили ранения в результате вооруженного нападения на пост ДПС "Волга-24", расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии. 30 марта Управление ФСБ по Ингушетии сообщило о розыске четверых жителей Ингушетии Микаила Мошхоева, Рамазана Эльдиева, Амира Бокова и Амирхана Гуражева по делу о подготовке терактов. Источники в правоохранительных органах рассказали, что они также подозреваются в причастности к нападению на пост ДПС, а Рамазан Эльдиев найден мертвым.

Инциденты на границе Северной Осетии и Ингушетии и в Чечне произошли с интервалом в один день, последний раз подобный случай зафиксирован в 2017 году, следует из данных «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников. 1 апреля 2017 года бывший полицейский получил ранение в результате обстрела на автодороге Яндаре - Карабулак в Назрановском районе Ингушетии. Неизвестный остановил в селе Яндаре машину Алаудина Машхоева и выстрелил в него. Днем ранее, 30 марта 2017 года, в Чечне произошло боестолкновение произошло в лесистой местности в горах Урус-Мартановского района, силовики убили двух человек. "Кавказский узел" собирает данные о вооруженных инцидентах в Чечне и Ингушетии в хрониках "Чечня после КТО: диверсии, теракты, похищения" и "Ингушетия. Хроника терактов, обстрелов, похищений". Также "Кавказский узел" ведет раздел "Северный Кавказ - статистика жертв", где собирает информацию о о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе.



Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов подтвердил, что все четыре человека, имена которых озвучили как нападавших на пост ДПС - ингуши. "Сначала говорили о трех, потом о четырех. Одного нашли мёртвым. Такое впечатление, что его нарочно оставили, чтобы правоохранительные органы нашли", - сказал он.

При этом правозащитник отрицает связь случившегося на посту ДПС с инцидентом в Гудермесе и считает, что преждевременно говорить о возрождении вооруженного подполья. "В Чечне были убиты два близких родственника. И не совсем понятно, за что были убиты. Никаким боком с Ингушетией и с событиями на посту они связаны", - отметил Муцольгов.

В Ингушетии же эти молодые люди пропали из дома незадолго до событий. "Фактом является, что они исчезли одновременно. Видимо, были знакомы друг с другом. И одного через сутки после нападения на пост нашли мертвым с пулевым ранением. Здесь принципиально выяснить путем экспертизы. было ли ранение получено от оружия участников инцидента на посту? Тогда можно с уверенностью заявить, что он и другие из числа нападавших", - подчеркнул Муцольгов.

Он напомнил, что ранее ещё двое молодых ингушей выехали из Астрахани и пропали. "Говорили, что они ушли в лес. Один затем добровольно явился в полицию. Необходимо должным образом выяснить что с ним произошло. Не пытать людей, не заставлять заниматься самооговором. А разобраться в причинах нормальным образом", - пояснил Муцольгов.

В начале марта ингушские силовики объявили в розыск трех студентов: уроженцев Ингушетии Малика и Рамазана Гандалоевых и уроженца Дагестана Арсена Гаммадова. По данным источников, в квартире, которую снимали студенты, найдено "прощальное" письмо религиозно-экстремистского характера. По данным источников, Малик Гандалоев и Гаммадов были задержаны 23 марта, а Рамазан Гандалоев сам явился в полицию 26 марта.

Муцольгов не видит какой-то разумной мотивации в нападении на пост в Ингушетии, как и в возобновлении подпольной вооруженной деятельности. "Это вообще кажется бессмысленным актом. ДПС не участвовало ни в разгоне митингов, ни в "зачистках", за редким исключением. Тем более, что уже несколько лет вполне спокойная ситуация в Ингушетии", - подытожил Муцольгов.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также считает, что нет причины связывать инциденты в Ингушетии и в Чечне между собой. "Вряд ли можно говорить об активизации подполья. Оба случая разные и, по моему мнению, не имеют отношения друг к другу. В Ингушетии подозреваются молодые ребята-ингуши. В Гудермесе взрослые люди — дядя и племянник. Дядя, скорее всего случайно попал, жертва обстоятельств. К тому же он пожилой человек, больной, инвалид. Объектом был племянник, говорят, он долго работал на Севере и вернулся совсем недавно в Чечню. Его хотели задержать, но, в итоге убили. Хотя наверняка можно было обойтись без этого, взять живым его", - считает Титиев.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев 29 марта в своем Telegram-канале заявил, что "два вооруженных террориста оказывали агрессивное сопротивление". По его словам, в доме, "где находились террористы и откуда они открывали ответный огонь" находились женщина и дети, утверждая, что их спас Рамзан Кадыров, организовав вывод семьи одного из убитых из дома. Дудаев анонсировал репортаж на ЧГТРК "Грозный", параллельно высмеяв версию о нападении на РОВД.

Старший научный сотрудник Центра изучения проблем Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов не исключил действия людей из подполья, но не видит скоординированности в этих двух событиях. По его словам, в последние годы "создаётся впечатление, что так называемого подполья вроде и нет". "Но это подполье никуда не делось. Эти события хорошо это высвечивают. В принципе, подполье может актуализироваться в любой момент", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хотя сейчас нет оснований говорить о координации деятельности подполья и его силе, указал учёный. "Если бы подполье было сильным, то акции были бы более масштабными", - отметил Ярлыкапов.

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