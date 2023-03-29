Названы имена двух убитых в Гудермесе мужчин

29 марта 2023, 20:48

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Убитых силовиками в Гудермесе мужчин зовут Руслан и Зелим, сообщили блогеры, не назвав фамилий этих двух мужчин.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 29 марта было совершено нападение на пост РОВД в Гудермесе, двое нападавших были убиты. Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, сообщив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Управление СКР по Чечне сегодня подтвердило сведения о родстве убитых, заявив, что это жители Гудермеса, 1963 и 1989 года рождения.

Несколько человек опознали погибших как двух местных жителей, дядю и племянника, сообщил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Одного из погибших зовут Руслан, он житель Гудермеса, сообщил блогер Тумсо Абдурахманов. Эту информацию со ссылкой на свои источники подтвердил оппозиционный Telegram-канал Niyso, сообщив, что второго убитого зовут Зелим. По версии телеграм-канала, к Зелиму приехали сотрудники полиции, чтобы увезти в отдел, однако Зелим оказал сопротивление.

На кадрах отчета о случившемся в Гудермесе опознали двух местных жителей Руслана и Зелима, сообщил также блогер, который ведет YouTube-канал под именем Гасан Джабраилович. "Руслана, по сообщениям местных жителей, поймали кадыровцы ранее, пытали очень сильно, так что его рассудок помутнился. И даже публиковались кадры с ним, что он в какой-то странной шляпе ходит. А второй убитый был его племянник Зелим", - говорит блогер на видео, опубликованном сегодня в его YouTube-канале.

Блогер предположил, что чеченские силовики убили Руслана ранее, и позвали Зелима, чтобы тот его похоронил. "И когда он хоронил, расстреляли тело Руслана, расстреляли убили Зелима и начали создавать имитацию боя. И эти два тела они вынесли с места событий, чтобы никто не фотографировал", - предположил автор видео. "Но не было никакого боя, никто не отстреливался", - уверен он.

Ни официального подтверждения опубликованной блогерами информации о личностях погибших, ни комментариев представителей силовых органов и властей Чечни относительно озвученных блогерами версий об обстоятельствах убийства в Гудермесе пока не поступало.

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