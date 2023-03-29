Тумсо усомнился в версии Кадырова об инциденте в Гудермесе

29 марта 2023, 03:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Убитые у Гудермесе опознаны как местные жители, не имеющие отношения к подполью, их внешний вид и место инцидента подозрительны, считает Тумсо Абдурахманов. Кроме того, Кадыров на видео заявляет об одном "шайтане", хотя убитых двое.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 28 на 29 марта, по данным источников, было совершено нападение на пост РОВД в Гудермесе, двое нападавших были убиты. Глава Чечни Рамзан Кадыров озвучил свою версию инцидента, сообщив, что силовики блокировали в частном секторе двух боевиков, которые отказались сдаться, бросили гранату и были убиты. Этот инцидент стал первым из аналогичных за четыре месяца в республике.

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов усомнился в версии Рамзана Кадырова об инциденте в Гудермесе. "Это лишь официальный кадыровская версия, которой, как мы знаем, не следует прям сходу верить", - отметил Абдурахманов.

По его словам, в связи с инцидентом возникает много вопросов. "Начиная с подозрительно больших усов одного из нападавших (это не характерно для кавказского сопротивления), заканчивая выбранной для нападения локацией", - считает блогер.

Он отметил, что городское кладбище, где, по его данным, произошел инцидент, "так себе место для диверсии", однако как место для "убийства похищенных" его вполне можно использовать. "Ни свидетелей (кроме покойников), ни случайных жертв (на кладбище ночью не бывает людей)", - добавил блогер.

Абдурахманов также сообщил, что несколько человек опознали погибших как двуъ местных жителей, дядю и племянника. "Очевидно, что они вряд ли могли иметь отношение к нападению на пост ДПС в Ингушетии", - добавил блогер.

В версии Кадырова об инциденте усомнился и автор оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Niyso. Он также отметил, что у одного из убитых "подозрительно длинные усы".

Автор канала также сообщил, что, по сообщениям источников, один из убитых работал рядом с местом событий, он известен в округе "как больной человек". Второй также местный.

Также автор канала приводит отрывок из видео с Кадыровым, где он говорит, что "где-то появился шайтан", которого "сразу уничтожили". "На видео Кадыров говорит про одного (убитого), но тогда кто второй убитый?" - задается он вопросом.

В публикации на канале также отмечается, что на место происшествия вместе с Кадыровым приехал его сын 15-летний сын, который был экипирован как боец спецназа и вооружен автоматическим оружием.

Тем временем Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал третий пост об инциденте, несмотря на то, что ранее он, рассказывая о произошедшем, резюмировал: "Это вся информация".

По словам Кадырова, "спецоперация по ликвидации боевиков на окраине Гудермеса длилась считанные минуты". Позднее он уточнил, что силовикам "не потребовалось и двадцати минут". "Как только было установлено точное местоположение боевиков на дальней окраине Гудермеса, к месту выдвинулось несколько единиц бронированных автомобилей, чтобы перекрыть вероятные пути прорыва преступников и взять в кольцо небольшой сектор проведения спецоперации", - сообщил он.

Также он отметил, что спецоперация проводилась ночью, так как это "безопасно для гражданских и неудобно для шайтанов". "До самого последнего момента бандиты и не подозревали, что их "ведут" и что кольцо вокруг них уже замкнулось. Как только преступникам отрезали пути отступления, началась активная фаза. Боевикам несколько раз предложили сдаться. Они попытались отвлечь внимание гранатой, но это им не помогло", - написал он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.