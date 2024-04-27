Бастрыкин потребовал итога проверки по жалобам дольщиков в Краснодаре

27 апреля 2024, 18:00

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Руководитель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад об итогах проверки по жалобам дольщиков краснодарского жилого комплекса "Мультиплекс Кино" на то, что они не могут получить купленные квартиры.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года обманутые дольщики заявили, что осужденный за мошенничество и освободившийся застройщик краснодарского ЖК "Мультиплекс Кино" пытается вернуть контроль над строительством домов.

Строительство ЖК "Мультиплекс Кино" на улице Уральской - двух 22-этажных домов с 648 квартирами - началось в 2014 году. В апреле 2019 года стало известно, что застройщики ЖК обвинены в том, что собрали деньги с более 1000 дольщиков на строительство жилья, однако дом так и не построили.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав дольщиков "Мультиплекс Кино" в Краснодаре, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

"Более тысячи граждан с 2016 года не могут получить приобретенные ими квартиры. Собственник земельного участка, действуя с аффилированными ему компанией-застройщиком ООО «Юг-ГарантСтрой» и генеральным подрядчиком ООО «Кристалл-Комфорт», в период с 2012 по 2016 год похитили более 1 млрд рублей дольщиков, после чего строительство было остановлено. В 2021 году мужчина и его соучастники осуждены, однако в настоящее время они вновь пытаются вернуть себе контроль за строительством объекта, подавая в суд на нового застройщика. Несмотря на установление судом отсутствия препятствий к продолжению строительства, возведение зданий до настоящего времени не завершено", - говорится в публикации в телеграм-канале инфоцентра СКР.

Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР доложить "об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах", а по завершении проверки – о ее результатах, отмечается в публикации.

Ранее, 20 ноября 2023 года, ведомство сообщило, что в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте» поступили "многочисленные обращения о нарушении прав участников долевого строительства ЖК «Мультиплекс Кино»".

"Дольщики опасаются, что могут лишиться приобретенного ими жилья. В СУ СК России по Краснодарскому краю расследовано уголовное дело. В 2021 году фигуранты осуждены к лишению свободы на срок до 5 до 7 лет", - говорится в публикации.

Напомним, в ноябре 2023 года обманутый дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев проводил голодовку перед зданием администрации Кубани в знак протеста против того, что признанные виновными застройщики пытаются вернуть контроль над строительством ЖК. Акция привлекла внимание прокуратуры, и прокурор края Сергей Табельский решил участвовать в судебном процессе на стороне покупателей квартир.

В справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" "Кавказский узел" собрал советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

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