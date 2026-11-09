Движение транспорта по перевалу перекрыто в Дагестане

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Из-за снегопада временно ограничено движение транспорта по Харибскому перевалу, сложная ситуация наблюдается также на перевалах Харами и Гинухском.

Как писал "Кавказский узел", из-за непогоды в Дагестане регулярно оказываются отрезанными от транспортного сообщения десятки населенных пунктов. В начале октября, к примеру, в пяти районах после камнепадов, оползней и селевых потоков было перекрыто движение на шести участках автомобильных дорог.

Проезд автомобильного транспорта временно закрыт на участке дороги в Гумбетовском районе Дагестана из-за снежной метели и плохой видимости, сообщает вечером 8 ноября "Интерфакс" со ссылкой на государственное казенное учреждение "Дагестанавтодор".

Временно закрыта дорога регионального значения "Хасавюрт - Тлох" на участке с 48 по 54-километр (Харибский перевал).

Ухудшение погоды также повлияло на безопасность движения транспорта на участке автодороги регионального значения "Граница Чеченской республики - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка" с 0 по 20 километр - перевал Харами) и дороги "Тлядал - Бежта - Кидеро" на Бежтинском участке и Цунтинском районе (с 12 по 25 километр, Гинухский перевал).

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в административном центре Гумбетовского района селе Мехельта прогнозируются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составит минус 1 градус, в ночь на 10 ноября прогнозируется снег, температура воздуха понизится до минус пяти градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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