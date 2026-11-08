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18:00, 8 ноября 2026

Жительница Карабулака ранена при стрельбе в ходе свадьбы

Стрельба на свадьбе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стрельба из свадебного кортежа - основная версия ранения жительницы Карабулака. Пострадавшая с ранением в голову находится в реанимации.

Как писал "Кавказский узел", власти совместно с Советом старейшин Ингушетии пообещали ограничить число автомобилей в свадебных кортежах и усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения после аварии с тремя погибшими. В июле суд в Назрановском районе арестовал на 15 суток двух местных жителей, один из которых стрелял из пистолета на свадьбе, а другой совершал опасные маневры на машине в составе кортежа.

В Карабулаке местная жительница получила тяжелое ранение в голову и была госпитализирована в реанимационное отделение, врачи борются за ее жизнь. Среди рассматриваемых версий — случайное попадание пули при бесцельной стрельбе из свадебного кортежа, сообщили РБК в пресс-службе республиканского МВД.

По предварительным данным ведомства, неизвестное лицо произвело выстрел из неустановленного огнестрельного оружия. Личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ситуацию взял на личный контроль министр внутренних дел по Республике Ингушетия генерал-лейтенант полиции Владимир Котов. В МВД также напомнили о недопустимости незаконного хранения и ношения оружия, а также его применения вне отведенных для стрельбы мест.

"Кавказский узел" неоднократно писал об инцидентах со стрельбой на свадьбах в республиках Северного Кавказа. Так, 12 июля в соцсетях распространился ролик о том, как 86-летняя жительница Хасавюрта выстрелила в воздух из пистолета на свадьбе своего внука. Жители Дагестана, комментируя видео с этой сценой, сочли использование оружия неуместным.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, пояснил ранее дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов.

В марте 2023 года за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика. В январе того же года на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, причем полицейские не попытались помешать им.

В августе 2022 года силовики задержали во Владикавказе гостя из Кабардино-Балкарии, который на свадьбе четырежды выстрелил из охолощенного оружия. В октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии были задержаны 22 водителя свадебного кортежа, которые совершали опасные маневры на дороге и стреляли в воздух.

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Автор: "Кавказский узел"

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