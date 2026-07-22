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12:27, 22 июля 2026

Двое жителей Ингушетии арестованы после стрельбы на свадьбе

Арестованные жители Ингушетии за стрельбу на свадьбе. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DbEFIl8CAeM/?img_index=8 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Назрановском районе арестовал на 15 суток двоих местных жителей, один из которых стрелял из пистолета на свадьбе, а другой, не имея прав, совершал опасные маневры, двигаясь на машине в составе кортежа.

По данным МВД Ингушетии, силовики задержали участников свадебного кортежа за стрельбу в воздух и опасные маневры по встречной полосе на дороге.

Полицейские обнаружили в соцсети видео, на котором запечатлены грубые нарушения со стороны нескольких водителей из свадебного кортежа. На кадрах ролика водитель "ВАЗ-21113" выехал на полосу встречного движения по улице Джабагиева в селе Кантышево Назрановского района, а водитель "Гранты" сделал несколько выстрелов из оружия, сообщило ведомство 21 июля в своем телеграм-канале.

Один из водителей сел за руль, не имея права управления машиной. Именно он и совершал опасные маневры на встречной полосе. Второй водитель стрелял из охолощенного пистолета Retay калибра 5,5 мм. Обе машины были затонированы с превышением нормы, сказано в сообщении.

"Оба жителя Кантышево возрастом 20 лет и 21 год помещены в СПСЗЛ ОМВД России по Назрановскому району. Автомобили транспортированы на штрафстоянку <…>. По решению мирового суда Назрановского района молодым людям назначен административный арест по 15 суток", – отметили в МВД республики.

Ролик, о котором идет речь в сообщении республиканского МВД, опубликовала сегодня в своем телеграм-канале "Фортанга". На его кадрах показано, как несколько машин движутся по дороге. Водитель "Лады" выехал на встречную полосу и едва не столкнулся с "КамАЗом", водитель которого ехал ему навстречу. Чтобы избежать столкновения, водитель "Лады" выехал сначала на обочину, а затем съехал еще дальше – на траву. Спустя время он вернулся на проезжую часть.

Другие участники свадебного кортежа также выезжают на встречную полосу. Водитель одной из машин производит несколько выстрелов из пистолета в воздух. Затем слышны еще несколько выстрелов.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, пояснил ранее дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов.

"Кавказский узел" неоднократно писал об инцидентах со стрельбой на свадьбах в республиках Северного Кавказа. Так, 12 июля в соцсетях распространился ролик о том, как 86-летняя жительница Хасавюрта выстрелила в воздух из пистолета на свадьбе своего внука. Жители Дагестана, комментируя видео с этой сценой, сочли использование оружия неуместным.

В марте 2023 года за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика. В январе того же года на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, причем полицейские не попытались помешать им.

В августе 2022 года силовики задержали во Владикавказе гостя из Кабардино-Балкарии, который на свадьбе четырежды выстрелил из охолощенного оружия. В октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии были задержаны 22 водителя свадебного кортежа, которые совершали опасные маневры на дороге и стреляли в воздух.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на стрельбу во время свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, стрелявшие в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

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Автор: "Кавказский узел"

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