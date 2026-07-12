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Кавказский узел

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13:36, 12 июля 2026

Стрельба на свадьбе в Хасавюрте вызвала критику пользователей соцсети

Пожилая жительница Хасавюрта производит выстрел из пистолета во время свадьбы. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/DapuiBgM6xA (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

86-летняя жительница Хасавюрта выстрелила в воздух из пистолета на свадьбе своего внука. Жители Дагестана, комментируя в соцсети видео с этой сценой, сочли использование оружия неуместным.

Как информировал "Кавказский узел", ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов ранее отметил, что стрельба на кавказских свадьбах – распространенное явление, однако историческим этот обычай не является.

Видео, на котором пожилая жительница Хасавюрта стреляет из пистолета на свадьбе, 11 июля опубликовал Instagram*-паблик dagestan__seichas.

На кадрах ролика показана пожилая женщина на крыльце здания, она держит в руках пистолет, затем поднимает его и производит выстрел. Ей помогает молодой человек, он поддерживает руку женщины, в которой та держит пистолет, а после того, как она из него выстрелила, забирал у нее оружие.

"Как сообщают близкие, около 30 лет назад она пообещала внуку, что выстрелит из пистолета на его свадьбе. Спустя годы 86-летняя бабушка сдержала слово", – сказано в описании ролика.

Этот пост в Instagram*-паблике dagestan__seichas, на который подписано около 93,4 тысячи пользователей, на 13.36 мск 12 июля набрал 614 отметок "Нравится" и 31 комментарий. Часть их авторов сочла стрельбу на свадьбе неуместной.

"Ужас", – написал пользователь __ilmy__. "Ну да, геройство", – считает meseda4945.

"Бабули тоже уже не те. Дала бы лучше подзатыльник и сказала, что это опасно делать среди людей", – отметила rozka845.

"Ну, вот зачем это нужно делать?" – задался вопросом пользователь a.z.a.2209.

"Как некрасиво", – отметила khadizhat6654. "Дожила до пистолета", – подчеркнула suleimanova5123.

Другие пользователи встали на сторону пожилой женщины.

"Столько негативных комментариев. Откуда в вас столько злости? В отличие от большинства людей, даже если в свое время она это говорила в шутку или всерьез, она сдержала свое слово. Негативные комментарии, которые пишут люди, мы если с себя начнем, мы до нее никогда не доберемся. Вы уже здесь показали, как не надо делать. Что вы хотите еще показать, как умные люди?" – задался вопросом пользователь tentation_ephemere.

Напомним, по мнению опрошенных "Кавказских узлом" кавказоведов, древний обряд стрельбы на кавказской свадьбе, который раньше считался "оберегом от сглаза", давно стал элементом веселья и куража. Стрельба на свадьбе может вскоре совсем исчезнуть из городов республики, так как в последнее время об этой традиции в Дагестане вспоминают все реже, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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