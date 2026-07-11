Подтопления нанесли ущерб жителям сел Гергебильского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Гергебильском районе Дагестана после обильных ливней вышли из берегов реки, затоплены дома и социальные объекты, эвакуированы жители 50 домов. В селе Кикуни затопило ферму, погибли более 130 овец и 24 коровы.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля электроснабжение более 60 населенных пунктов нарушено в Дагестане из-за обильных дождей. В Гергебильском районе Дагестана из-за подтоплений объявлен режим ЧС. Жильцы 13 домов села Маджалис эвакуированы из-за повреждения дамбы. Около 30 человек были эвакуированы в селе Ташкапур из-за выхода реки из берегов.

После обильных осадков, а также из-за одновременного сброса большого количества воды на гидроэлектростанциях Гунибской и Гергебильской ГЭС в Гергебильском районе Дагестана поднялся уровень воды в реках Казикумухское Койсу и Каракойсу. Это привело к выходу воды из русла рек и подтоплению ряда территорий, информирует РИА "Дагестан".

По предварительным данным на 10 июля, в селе Гергебиль полностью затоплено пять домов, повреждены три дома, разрушены подпорные берегоукрепительные стены и бассейн медресе имени Хасана Афанди. Вода унесла три высоковольтные опоры, обесточены 30 абонентов. Отключены 70 абонентов газа в селе, а также еще 110 абонентов в селе Маали.

В селе Кикуни полностью разрушен один дом, затоплены два дома, а также спортивный зал детско-юношеской спортивной школы и футбольное поле, комбикормовый цех, склад магазина. Вода унесла 100 ульев пчел, погибли 136 голов мелкого рогатого скота и 24 крупного рогатого скота, разрушено основание моста.

В селе Аймаки размыты дороги местного значения, в Хвартикуни поврежден мост, размыты дороги, частично обрушился дом. В селе Кумри унесены два висячих моста, разрушено основание моста, существует угроза его обрушения. Здесь же произошло обрушение республиканской автодороги Мамраш-Ташкапур-Араканский мост, нет проезда в сторону Красного моста, также закрыта объездная дорога через заводской мост в Кикуни.

В общей сложности в трех селах района эвакуированы жители 50 подтопленных домов, информирует РИА "Новости".

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в конце марта - начале апреля в Дагестане, а также ряде других регионов Северного Кавказа, произошли паводки, вызванное ливневыми дождями, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. В селах Гергебиль и Кикуни эвакуировали людей из-за того, что после обвала горной породы образовалось озеро, прорыв которого мог привести к подтоплению.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.