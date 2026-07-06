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Кавказский узел

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02:58, 6 июля 2026

Дагестанский чиновник заявил о неэффективности блокировок соцсетей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Марат Лугуев высказался о неэффективности политики запрета и блокировок социальных сетей.

Публикацию о необходимости признать политику блокировок соцсетей неэффективной Марат Лугуев разместил в своем телеграм-канале 5 июля.

Лугуев перечислил пять пунктов, почему считает запреты неэффективными. По его словам, "огромное число россиян продолжают пользоваться запрещенной сетью", однако, он не уточнил, о какой сети идет речь конкретно.

Также Лугуев считает, что государство теряет возможность вести с этой аудиторией открытую коммуникацию, но аудитория никуда не исчезла. Возникший информационный вакуум заполняется другими акторами. Он также добавил, что расцвел бизнес вокруг VPN-сервисов: "Государству приходится постоянно наращивать технические и финансовые ресурсы для поддержания эффективности ограничений".

По мнению Лугуева, "враг вещает в запрещенке с миллионными просмотрами и тысячами репостов". "Мы отвечаем где? В Мах'е? Для кого? Для других чиновников? С репостом от кого? От пресс-службы районной администрации?", - задается вопросами чиновник.

"Надо признать "да, ребят, вышло неэффективно" и срочно перестраиваться", - призвал Лугуев в своем публикации, которая по данным на 02.00 мск сегодня 6 июля набрала более 250 одобрительных отметок.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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