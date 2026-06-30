Жители дагестанских сел рассказали о последствиях весеннего наводнения

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В селах Адильотар и Тутлар до сих пор не просохла земля после наводнения, некоторые подвалы остаются затопленными. Жители в основном вернулись в свои дома, комиссии по оценке нанесенного ущерба продолжают работу без привязки к конкретным срокам.

Как информировал "Кавказский узел", в Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, отметили ранее юристы. 16 июня жители Адильотара и Кадыротара сообщили, что большинство из них уже получили компенсации и единовременную помощь, но некоторые никак не получат ее.

Житель дагестанского села Тутлар, пострадавшего от наводнения весной, рассказал 29 июня корреспонденту «Кавказского узла», что главной проблемой для сельчан в настоящий момент остается русло реки. «Нам обещали изменить его в 2027 году. Однако впереди еще осень, а осенние дожди могут снова привести к подтоплениям. В некоторых местах были укреплены защитные валы. Большую помощь оказывают благотворительные фонды и неравнодушные люди: они оплачивают транспорт и аренду тяжелой техники, необходимой для проведения этих работ», - отметил он.

На месте до сих пор остается большое озеро, образовавшееся после паводка

Говоря о ситуации с жильем, житель Тутлара отметил, что большинство его односельчан продолжают жить в своих домах. «Во время потопа один из сельчан с помощью экскаватора вскрыл несколько участков асфальтового вала, благодаря чему основной поток воды ушел на пастбища. Это помогло избежать более серьезного затопления жилых домов. Однако на месте до сих пор остается большое озеро, образовавшееся после паводка», - рассказал он.

При этом, по словам жителя Тутлара, большинство домов не получило критических повреждений - стены не обрушились. «Однако основные последствия проявятся позже. После полного высыхания грунта могут появиться трещины в стенах и фундаментах домов, что приведет к серьезным проблемам, поскольку около 80% территории Тутлара оказалось затоплено», - заметил он.

Проблемой остается и получении компенсаций жителями Тутлара и соседних Адильотара и Кадыротара. «Несмотря на то, что все три населенных пункта полностью находятся в зоне чрезвычайной ситуации, жители сталкиваются с постоянными изменениями правил получения компенсаций. Требования к документам регулярно меняются, из-за чего процесс оформления выплат на снос и капитальный ремонт домов затягивается и создает дополнительные трудности для пострадавших семей», - заявил житель Тутлара.

Большую помощь оказали жители соседних сел, братья и другие неравнодушные люди

Что касается очистки улиц в Тутларе, то здесь, по словам местного жителя, уборкой территории занимались волонтеры. «Большую помощь оказали жители соседних сел, братья и другие неравнодушные люди. Главы населенных пунктов нашего района также организовывали группы добровольцев, которые приезжали помогать в расчистке села», - рассказал он.

Житель Тутлара также отметил проблемы с восстановлением дорог. «В Кадыротаре начались определенные ремонтные работы, однако речь пока не идет о полной укладке нового асфальта - выполняются лишь временные восстановительные мероприятия. В самом Тутларе отсутствуют школа и спортивная площадка. Из социальных объектов есть только медпункт и мечеть. Детям приходится ежедневно добираться на учебу в соседнее село Адильотар, расположенное более чем в двух километрах от Тутлара. Иногда они пользуются общественным транспортом, но нередко вынуждены идти пешком. Особенно тяжело приходится зимой, когда сильные морозы делают такую дорогу настоящим испытанием», - заключил он.

Житель Адильотара Хамид Гамзатов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что в настоящий момент улицы села расчищены. «Был дождь и все дороги раскисли, но потом все высохло», - заявил он.

При этом, к настоящему моменту, по словам Гамзатова, семьи жителей Адильотара, ранее жившие у родственников в других селениях, вернулись в село. «Теперь все живут вместе», - отметил он.

У меня до сих пор земля под полом не просохла

Однако проблемой остается вода, проникшая в подвалы или просто под дом, из-за которой дома могут сгнить. «У меня до сих пор земля под полом не просохла», - подчеркнул Гамзатов.

Что касается сроков работы комиссии, призванной оценить ущерб, то в изданном 30 марта врио главы администрации района Б. Мамаевым постановлении «О создании Комиссии по определению ущерба и последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Хасавюртовский район» и прилагавшемся к нему приложении о комиссии, опубликованных на сайте администрации Хасавюртовского района, ничего не говорилось о сроках завершения ее работы.

Здесь не существует каких-то сроков

2 апреля новым постановлением название комиссии было замено на «Комиссию по определению ущерба гражданам, имущество и жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации природного характера (ливневых дождей) произошедших на территории Хасавюртовского района в марте 2026 года». Но и у нее и у образованной 10 апреля Межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях его признания жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным или подлежащим сносу или реконструкции» никаких сроков окончания работы установлено не было. Председатель организации «Монитор пациента и ЖКХ» Зиявутдин Увайсов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что местные и региональные власти не ставят никаких конкретных сроков работы комиссии. «Здесь не существует каких-то сроков», - отметил он.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".