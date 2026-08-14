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11:38, 14 августа 2026

Военный из Калмыкии убит на Украине

Евгений Мушаев. Фото: https://riakalm.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Мушаев из Элисты убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 251 комбатанта из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Артем Логинов убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 250 бойцов из Калмыкии.

Евгений Мушаев родился 30 марта 1999 года в Элисте. В 2015 году окончил Русскую национальную гимназию, затем поступил в Калмыцкий государственный колледж нефти и газа, где освоил профессию сварщика, сообщило государственное РИА "Калмыкия".

После окончания колледжа в 2018 прошел срочную военную службу в автомобильных войсках. В 2020 году заключил контракт и был направлен в войсковую часть в городе Шали на должность старшего оператора радиолокационных станций взвода артиллерийской разведки. С февраля по май 2022 года участвовал в специальной военной операции. После окончания срока контракта в июне 2022 года был уволен с военной службы.

В ноябре 2023 года вновь заключил контракт и продолжил службу на территории Донецка в должности старшего оператора противотанковых управляемых ракет. 12 сентября 2024 года убит в ходе специальной военной операции на территории ДНР. Был награжден орденом Мужества, медалями Жукова, "За боевые отличия", "Участнику специальной военной операции".

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Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 251 комбатанта из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". 

В начале августе стало известно, что в боях на Украине убит Алексей Альчинов из Элисты.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

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Автор: Кавказский узел

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