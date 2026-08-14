Военный из Калмыкии убит на Украине
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Евгений Мушаев из Элисты убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 251 комбатанта из Калмыкии.
Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Артем Логинов убит в боевых действиях. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 250 бойцов из Калмыкии.
Евгений Мушаев родился 30 марта 1999 года в Элисте. В 2015 году окончил Русскую национальную гимназию, затем поступил в Калмыцкий государственный колледж нефти и газа, где освоил профессию сварщика, сообщило государственное РИА "Калмыкия".
После окончания колледжа в 2018 прошел срочную военную службу в автомобильных войсках. В 2020 году заключил контракт и был направлен в войсковую часть в городе Шали на должность старшего оператора радиолокационных станций взвода артиллерийской разведки. С февраля по май 2022 года участвовал в специальной военной операции. После окончания срока контракта в июне 2022 года был уволен с военной службы.
В ноябре 2023 года вновь заключил контракт и продолжил службу на территории Донецка в должности старшего оператора противотанковых управляемых ракет. 12 сентября 2024 года убит в ходе специальной военной операции на территории ДНР. Был награжден орденом Мужества, медалями Жукова, "За боевые отличия", "Участнику специальной военной операции".
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 251 комбатанта из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В начале августе стало известно, что в боях на Украине убит Алексей Альчинов из Элисты.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
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