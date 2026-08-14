Главное о кавказских перебежчиках: как бегут из России представители власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представителей власти и силовиков, решившихся на побег из России, подвергают остракизму, некоторые из них также сталкиваются с угрозой расправы со стороны бывших коллег. В справке "Кавказского узла" собраны примеры таких побегов.

Эмран Наврузбеков

Эмран Наврузбеков, бывший офицер ФСБ из Дагестана, покинул Россию в 2017 году и запросил политическое убежище в Европе. В декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* он заявил о причастности сотрудников ФСБ к происходившим на Северном Кавказе терактам и рассказал о практике инсценировки спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков.

6 июня 2023 года Польша депортировала Эмрана Наврузбекова в Россию. Его адвокат указала в жалобе на действия властей поданной в ЕСПЧ, что поспешная депортация нарушила права Наврузбекова.

Как пояснил "Кавказскому узлу" Владимир Осечкин*, Эмран Наврузбеков в нарушение правил запроса убежища не находился всё время на территории Польши, а выезжал в другие страны Евросоюза, где встречался с представителями спецслужб третьих стран, в том числе с действующими сотрудниками ФСБ.

Наврузбеков был передан российским силовикам в Калининграде. Супруга Наврузбекова сообщала, что в Калиниграде он был помещен под арест на 10 суток по административной статье.

17 июня 2023 года, по истечении срока ареста, Наврузбеков был доставлен в Москву. В аэропорту Шереметьево он сбежал от конвоиров, которые должны были везти его дальше в Дагестан. Об этом сообщили источник 1 , журналисту которого Наврузбеков звонил и просил о помощи .

18 июня 2023 года Наврузбеков прислал журналисту голосовое сообщение о том, что ему удалось сбежать, он находится в 70 километрах от аэропорта и у него нет денег. Вскоре после звонка Наврузбеков перестал отвечать на сообщения, а его телефон был выключен. Телефон его супруги Ирады Наврузбековой с тех пор также отключен.

Владелец телефона, с которого писал Наврузбеков, сообщил Центру "Досье", что "Эмрана забрали" и попросил больше не писать.

Ясин Халидов

Ясин Халидов - 19-летний сотрудник полиции из Чечни. 20 мая 2023 года он был задержан сотрудниками погранслужбы на пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы .

Халидов пытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО, куда попал осенью 2022 года. По возвращению из Украины он был неофициально задержан. Ему угрожали уголовным делом за терроризм, если он не прекратит попытки уволиться. В конце января Халидову удалось покинуть Чечню.

Сотрудники погранслужбы остановили Халидова в пункте пропуска на основании ориентировки о розыске, инициаторами которой были сотрудники ОМВД города Шали Чеченской Республики . Его должны были этапировать в Чечню, куда 24 мая 2023 года приехали адвокаты Халидова Александр Немов и Александр Караваев, однако им не удалось встретиться с подзащитным: в МВД Чечни адвокатам не предоставили информацию о местонахождении Халидова.

В середине июня адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания с просьбой предоставить информацию о Халидове и установить, где он находится 2 .

О том, что о судьбе Халидова после задержания нет данных, 26 мая писал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале. Спустя месяц после задержания сведений о местонахождении Ясина Халидова не появилось.

В августе 2026 года стало известно, что Следком Чечни расследует дело об исчезновении Ясина Халидова. В объявлении о розыске сайте брянского управления СК России указано, что дело было возбуждено 29 августа 2024 года по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Указываются приметы Халидова, а также то, что он вышел из дома в Шали и больше не вернулся. О его задержании на границе России и Казахстана при этом не упоминается.

Магомед Гаджиев*

Магомед Гаджиев* - бывший депутат Госдумы от «Единой России», активно участвовавший в создании ряда резонансных законов. До отъезда из России, который состоялся, предположительно, в начале 2023 года, Гаджиев неоднократно высказывался в поддержку СВО и отправлял колонны с гуманитарной помощью в ДНР и ЛНР, за что получил награды от руководителей этих образований.

9 марта 2023 года румынское издание RBN выпустило расследование со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении переговоры Гаджиева*. Согласно публикации, бывший депутат пытается получить паспорт в Европе, предположительно, во Франции, в обмен на конфиденциальную информацию о российских властях и олигархах. Авторы расследования также утверждали, что Гаджиев* и его жена получили "золотую визу" в Дубае, владеют домом в Майами в США.

Весной 2023 года в анонимных Telegram-каналах появились видеозаписи разговоров Гаджиева, в которых он обещает собеседнику рассказать «много чего» о российской власти и олигархах в обмен на паспорт одной из европейских стран (Франции или Италии). Гаджиев сообщает, что находится в США, и уверяет, что поддерживает Украину и готов отказаться от российского гражданства.

26 мая 2023 года Магомед Гаджиев* был внесен в список иноагентов за поддержку властей Украины и готовность сотрудничать с иностранными источниками. Почти сразу после этого его исключили из рядов “Единой России” , а глава Дагестана Сергей Меликов назвал Гаджиева* «трусом и предателем».

2 января 2024 года против Магомеда Гаджиева* в Украине было заведено уголовное дело за поддержку решения о вхождении Крыма в состав России.

15 февраля 2024 года бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* был объявлен в розыск в России . Как следует из информации в базе данных МВД, в карточке указано, что Гаджиев* разыскивается по уголовному делу, конкретная статья не указана.

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания