Фото https://kun.uz/ru/news/2022/09/29/privet-dezertiram-kak-v-gruzii-vstrechayut-novuyu-volnu-rossiyan

21 июня 2023, 03:48

Главное о кавказских перебежчиках: как бегут из России представители власти

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Представителей власти и силовиков, решившихся на побег из России, подвергают остракизму, некоторые из них также сталкиваются с угрозой расправы со стороны бывших коллег. В справке "Кавказского узла" собраны примеры таких побегов. 

Эмран Наврузбеков

Эмран Наврузбеков. Фото https://www.youtube.com/watch?v=-Xb04bPniooЭмран Наврузбеков, бывший офицер ФСБ из Дагестана, покинул Россию в 2017 году и запросил политическое убежище в Европе. В декабре 2022 года публично выступил с обвинениями в адрес своих коллег. В интервью руководителю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину* он заявил о причастности сотрудников ФСБ к происходившим на Северном Кавказе терактам и рассказал о практике инсценировки спецопераций. После этого Наврузбеков дважды сообщал, что его родственники в Дагестане подвергаются давлению силовиков.

6 июня 2023 года Польша депортировала Эмрана Наврузбекова в Россию. Его адвокат указала в жалобе на действия властей поданной  в ЕСПЧ, что поспешная депортация нарушила права Наврузбекова.

Как пояснил "Кавказскому узлу" Владимир Осечкин*, Эмран Наврузбеков в нарушение правил запроса убежища не находился всё время на территории Польши, а выезжал в другие страны Евросоюза, где встречался с представителями спецслужб третьих стран, в том числе с действующими сотрудниками ФСБ.

Наврузбеков был передан российским силовикам в Калининграде. Супруга Наврузбекова сообщала, что в Калиниграде он был помещен под арест на 10 суток по административной статье. 

17 июня 2023 года, по истечении срока ареста, Наврузбеков был доставлен в Москву. В аэропорту Шереметьево он сбежал от конвоиров, которые должны были везти его дальше в Дагестан. Об этом сообщила SOTA со ссылкой на центр "Досье", журналисту которого Наврузбеков звонил и просил о помощи 1.

18 июня 2023 года Наврузбеков прислал журналисту голосовое сообщение о том, что ему удалось сбежать, он находится в 70 километрах от аэропорта и у него нет денег. Вскоре после звонка Наврузбеков перестал отвечать на сообщения, а его телефон был выключен. Телефон его супруги Ирады Наврузбековой с тех пор также отключен. 

Владелец телефона, с которого писал Наврузбеков, сообщил Центру "Досье", что "Эмрана забрали" и попросил больше не писать. 

Ясин Халидов

Ясин Халидов. Скриншот фото с сайта "Новой газеты" от 27.05.23, https://novayagazeta-ru.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.ru/amp/articles/2023/05/27/kak-chechenskie-politseiskie-ispolzovali-fsb.Ясин Халидов - 19-летний сотрудник полиции из Чечни. 20 мая 2023 года он был задержан сотрудниками погранслужбы на пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы 2.

Халидов пытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО, куда попал осенью 2022 года. По возвращению из Украины он был неофициально задержан. Ему угрожали уголовным делом за терроризм, если он не прекратит попытки уволиться. В конце января Халидову удалось покинуть Чечню.

Сотрудники погранслужбы остановили Халидова в пункте пропуска на основании ориентировки о розыске, инициаторами которой были сотрудники ОМВД города Шали Чеченской Республики 3. Его должны были этапировать  в Чечню, куда 24 мая 2023 года приехали адвокаты Халидова Александр Немов и Александр Караваев, однако им не удалось встретиться с подзащитным: в МВД Чечни адвокатам не предоставили информацию о местонахождении Халидова. 

В середине июня адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания с просьбой предоставить информацию о Халидове и установить, где он находится. 4.

О том, что о судьбе Халидова после задержания нет данных, 26 мая писал чеченский блогер Тумсо Абдурахманов в своем Telegram-канале. Спустя месяц после задержания сведений о местонахождении Ясина Халидова не появилось.

Магомед Гаджиев*

Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.Магомед Гаджиев* - бывший депутат Госдумы от «Единой России», активно участвовавший в создании ряда резонансных законов. До отъезда из России, который состоялся, предположительно, в начале 2023 года, Гаджиев неоднократно высказывался в поддержку СВО и отправлял колонны с гуманитарной помощью в ДНР и ЛНР,  за что получил награды от руководителей этих образований.

9 марта 2023 года румынское издание RBN выпустило расследование со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении переговоры Гаджиева*. Согласно публикации, бывший депутат пытается получить паспорт в Европе, предположительно, во Франции, в обмен на конфиденциальную информацию о российских властях и олигархах. Авторы расследования также утверждали, что Гаджиев* и его жена получили "золотую визу" в Дубае, владеют домом в Майами в США.

Весной 2023 года в анонимных Telegram-каналах появились видеозаписи разговоров Гаджиева, в которых он обещает собеседнику рассказать «много чего» о российской власти и олигархах в обмен на паспорт одной из европейских стран (Франции или Италии). Гаджиев сообщает, что находится в США, и уверяет, что поддерживает Украину и готов отказаться от российского гражданства. 

26 мая 2023 года Магомед Гаджиев* был внесен в список иноагентов за поддержку властей Украины и готовность сотрудничать с иностранными источниками. Почти сразу после этого его исключили из рядов “Единой России” 5, а глава Дагестана Сергей Меликов назвал Гаджиева* «трусом и предателем».

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания

  1. https://t.me/dossiercenter/274
  2. Месяц назад чеченские силовики похитили Ясина Халидова. Его судьба неизвестна // memorialcenter.org, 20.06.2023
  3. Как чеченские полицейские использовали ФСБ // Новая газета, 27.05.2023
  4. Исчезновение чеченского полицейского Ясина Халидова: адвокат обратился в ФСБ, МВД и Росгвардию // Кавказ.Реалии*, 14.06.2023
  5. «Единая Россия» исключила из партии объявленного иноагентом экс-депутата Гаджиева // РБК, 28.05.2023

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