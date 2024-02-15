Магомед Гаджиев*. Фото https://riadagestan.ru/ внесен Минюстом в реестр иноагентов.

15 февраля 2024, 19:06

Магомед Гаджиев* объявлен в розыск полицией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция объявила в розыск по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2003 года Минюст внес бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева в реестр иноагентов. Поводом названа поддержка Гаджиевым* властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день он был исключен из "Единой России". 2 января Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что против Магомеда Гаджиева* заведено уголовное дело за поддержку решения о вхождении Крыма в состав России. 

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* объявлен в розыск, сообщило сегодня ТАСС в своем Telegram-канале.

Как  следует из информации в базе данных МВД, в карточке указано, что Гаджиев* разыскивается по уголовному делу, конкретная статья не указана.

Магомед Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Дагестану и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам и сборам. Впервые мандат депутата Госдумы он получил в 2003 году. В 2016 году был избран от "Единой России" на последний депутатский срок, который истек в 2021 году.

Представителей власти и силовиков, решившихся на побег из России, подвергают остракизму, некоторые из них также сталкиваются с угрозой расправы со стороны бывших коллег, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кавказских перебежчиках: как бегут из России представители власти".

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* внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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Примечание:

"Четыре депутата в Дагестане лишились полномочий за сокрытие доходов", "Работа депутатов Госдумы из Дагестана признана неэффективной", "Оппозиция в Дагестане связывает поражение на выборах с массовыми нарушениями".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 февраля 2024, 18:33

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