05 августа 2024, 12:45
Гаджиев Магомед Тажудинович*
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Генерал-майор налоговой службы, бывший замначальника налоговой инспекции в Дагестане и замглавы межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам России по Южному Федеральному округу. Депутат Госдумы с 2003 по 2021 годы. В мае 2023 года признан иноагентом и исключен из “Единой России”. Против него заведены уголовные дела в Украине и России.
Уголовные дела
2 января 2024 года против Магомеда Гаджиева* в Украине было заведено уголовное дело за поддержку решения о вхождении Крыма в состав России. "Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему депутату Государственной Думы РФ Магомеду Гаджиеву*, который в 2014 (году) поддержал решение о незаконном вхождении Крыма в состав России", - цитировало РИА "Новости" сообщение украинского Госбюро расследований 1. Статья, по которой начато уголовное преследование Гаджиева*, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
15 февраля 2024 года бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* был объявлен в розыск в России 2. Как следует из информации в базе данных МВД, в карточке указано, что Гаджиев* разыскивается по уголовному делу, конкретная статья не указана.
В начале августа 2024 года стало известно, что Магомед Гаджиев* обвинен в нарушении закона об иноагентах. Его дело поступило в районный суд Дагестана.
Внесение в список иноагентов и исключение из “Единой России”
26 мая 2023 года Магомед Гаджиев внесен в список иноагентов за поддержку властей Украины и готовность сотрудничать с иностранными источниками. Гаджиев заявлял о поддержке властей Украины и с целью смены гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, говорится на сайте Минюста России 3.
27 мая 2023 года дагестанское отделение “Единой России” опубликовало сообщение о том, что Гаджиев* исключен из ЕР “за действия, дискредитирующие партию”.
Поддержка СВО, санкции и отъезд
23 июня 2022 года издание DNR-News сообщило, что глава ДНР Денис Пушилин выразил благодарность бывшему депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву за поддержку 4. Гаджиев отправил колонны машин с "гуманитарной помощью" на оккупированные территории Донбасса. Машины были украшены символикой СВО и портретом самого Гаджиева 5.
2 февраля 2023 года группа политиков Европейского союза, Соединенных Штатов и Украины призвала руководство Евросоюза включить ряд журналистов, деятелей культуры, бизнесменов и политиков из России в санкционные списки. В их числе назывался и Магомед Гаджиев 6.
Румынское издание RBN 9 марта 2023 года выпустило расследование, в котором, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении переговоры Гаджиева, сообщило, что бывший депутат, который ранее активно поддерживал военную операцию на Украине, покинул Россию и пытается получить паспорт в Европе, предположительно, во Франции, в обмен на конфиденциальную информацию о российских властях и олигархах. Авторы расследования также утверждали, что Гаджиев и его жена получили "золотую визу" в Дубае, владеют домом в Майами в США 7.
Деятельность в Госдуме
С 2004 по 2021 год Гаджиев выступил соавтором более чем 300 инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Среди них законы, касающиеся Крыма (выступал инициатором), “пакет Яровой” и закон, запрещающий усыновление детей из России гражданами США, также законы, ограничивающие деятельность НКО, и об “иноагентах”.
Срок полномочий Магомеда Гаджиева* как депутата от "Единой России" истек 11 октября 2021 года, следует из информации на сайте Госдумы России 8.
Миллион долларов для олимпийца
7 августа 2021 года борец из Дагестана Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом. 11 августа 2021 года спортсмен сообщил о подарке ему от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. В интервью РИА "Новости" спортсмен уточнил, что Гаджиев решил поощрить его "одним миллионом долларов" 9. Денежный подарок превысил официальные доходы Гаджиева за последние 10 лет, подсчитала "Новая газета" 10. Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы заявила тогда, что готова проверить информацию о крупном денежном подарке Гаджиева.
Биографические факты
Родился 7 апреля 1965 года в Махачкале (Республика Дагестан). 11.
В 1996 г. окончил Институт управления и бизнеса в Махачкале, в 1998 г. - юридический факультет Дагестанского государственного университета. 12.
В 1983-1985 годах проходил срочную военную службу в рядах Советской Армии.
С 1985 по 1994 год работал заместителем директора базы комплектации "Хушетская" республиканской корпорации "Дагвино".
С 1994 по 1996 год - директор корпорации “Дагвино” 13.
В 1996-1998 годах - заместитель начальника Управления "Запкаспрыбвод" Комитета Российской федерации по рыболовству.
С 1998 по 2001 год занимал пост заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Дагестан.
С 2001 года - заместитель руководителя Межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Южному Федеральному округу. 14.
В декабре 2003 году был в первый раз избран депутатом Государственной Думы созыва по Буйнакскому одномандатному избирательному округу N 10 Республики Дагестан. В Госдуме вошел в состав фракции "Единая Россия" 15.
“Переизбирался в Госдуму в 2007 16, 2011 17 и 2016 18 годах от “Единой Росссии”.
Уехал из России в начале 2023 года.
Признан иноагентом 26 мая 2023 года 19.
Исключен из членов “Единой Росии” 27 мая 2023 года 20.
*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.
Примечания
- На Украине завели дело против экс-депутата Госдумы Гаджиева* // РИА “Новости”, 02.01.2024
- https://t.me/tass_agency/231873
- https://minjust.gov.ru/ru/events/49542/
- https://dnr-news.ru/society/2022/06/23/43852.html
- https://vk.com/wall-108870974_630659
- https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16944681
- https://romaniabreakingnews.ro/magomed-gadjiev-un-oligarh-rus-finantator-al-agresiunii-ruse-in-ucraina-prin-batalionul-daghestan-cauta-pasaport-din-vest-pentru-a-scapa-de-sanctiuni
- http://duma.gov.ru/duma/persons/99110082/
- https://rsport.ria.ru/20210811/sadulaev-1745378418.html
- https://novayagazeta.ru/articles/2021/08/11/deputat-magomed-gadzhiev-podaril-olimpiiskomu-chempionu-sadulaevu-1-mln-eto-bolshe-chem-dokhod-deputata-za-10-let-news
- https://tass.ru/encyclopedia/person/gadzhiev-magomed-tazhudinovich
- Там же
- https://fedpress.ru/person/1768799
- https://www.pnp.ru/person/magomed--gadzhiev/
- https://tass.ru/encyclopedia/person/gadzhiev-magomed-tazhudinovich
- https://rg.ru/documents/2007/12/11/cik-dok.html
- https://rg.ru/documents/2011/12/10/duma-itogi-dok.html
- https://rg.ru/documents/2016/09/24/cik-dok.html
- https://minjust.gov.ru/ru/events/49542/
- https://dagestan.er.ru/activity/news/eks-deputat-gosdumy-magomed-gadzhiev-isklyuchyon-iz-ryadov-chlenov-partii-edinaya-rossiya
Автор: Кавказский Узел