Гаджиев Магомед Тажудинович*

05 августа 2024, 12:45

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Генерал-майор налоговой службы, бывший замначальника налоговой инспекции в Дагестане и замглавы межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам России по Южному Федеральному округу. Депутат Госдумы с 2003 по 2021 годы. В мае 2023 года признан иноагентом и исключен из “Единой России”. Против него заведены уголовные дела в Украине и России.

Уголовные дела

2 января 2024 года против Магомеда Гаджиева* в Украине было заведено уголовное дело за поддержку решения о вхождении Крыма в состав России. "Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему депутату Государственной Думы РФ Магомеду Гаджиеву*, который в 2014 (году) поддержал решение о незаконном вхождении Крыма в состав России", - цитировало РИА "Новости" сообщение украинского Госбюро расследований . Статья, по которой начато уголовное преследование Гаджиева*, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

15 февраля 2024 года бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев* был объявлен в розыск в России . Как следует из информации в базе данных МВД, в карточке указано, что Гаджиев* разыскивается по уголовному делу, конкретная статья не указана.

В начале августа 2024 года стало известно, что Магомед Гаджиев* обвинен в нарушении закона об иноагентах. Его дело поступило в районный суд Дагестана.

Внесение в список иноагентов и исключение из “Единой России”

26 мая 2023 года Магомед Гаджиев внесен в список иноагентов за поддержку властей Украины и готовность сотрудничать с иностранными источниками. Гаджиев заявлял о поддержке властей Украины и с целью смены гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, говорится на сайте Минюста России .

27 мая 2023 года дагестанское отделение “Единой России” опубликовало сообщение о том, что Гаджиев* исключен из ЕР “за действия, дискредитирующие партию”.

Поддержка СВО, санкции и отъезд

23 июня 2022 года издание DNR-News сообщило, что глава ДНР Денис Пушилин выразил благодарность бывшему депутату Госдумы от Дагестана Магомеду Гаджиеву за поддержку . Гаджиев отправил колонны машин с "гуманитарной помощью" на оккупированные территории Донбасса. Машины были украшены символикой СВО и портретом самого Гаджиева .

2 февраля 2023 года группа политиков Европейского союза, Соединенных Штатов и Украины призвала руководство Евросоюза включить ряд журналистов, деятелей культуры, бизнесменов и политиков из России в санкционные списки. В их числе назывался и Магомед Гаджиев .

Румынское издание RBN 9 марта 2023 года выпустило расследование, в котором, ссылаясь на оказавшиеся в его распоряжении переговоры Гаджиева, сообщило, что бывший депутат, который ранее активно поддерживал военную операцию на Украине, покинул Россию и пытается получить паспорт в Европе, предположительно, во Франции, в обмен на конфиденциальную информацию о российских властях и олигархах. Авторы расследования также утверждали, что Гаджиев и его жена получили "золотую визу" в Дубае, владеют домом в Майами в США .

Деятельность в Госдуме

С 2004 по 2021 год Гаджиев выступил соавтором более чем 300 инициатив и поправок к проектам федеральных законов. Среди них законы, касающиеся Крыма (выступал инициатором), “пакет Яровой” и закон, запрещающий усыновление детей из России гражданами США, также законы, ограничивающие деятельность НКО, и об “иноагентах”.

Срок полномочий Магомеда Гаджиева* как депутата от "Единой России" истек 11 октября 2021 года, следует из информации на сайте Госдумы России .

Миллион долларов для олимпийца

7 августа 2021 года борец из Дагестана Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом. 11 августа 2021 года спортсмен сообщил о подарке ему от депутата Госдумы Магомеда Гаджиева. В интервью РИА "Новости" спортсмен уточнил, что Гаджиев решил поощрить его "одним миллионом долларов" . Денежный подарок превысил официальные доходы Гаджиева за последние 10 лет, подсчитала "Новая газета" . Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы заявила тогда, что готова проверить информацию о крупном денежном подарке Гаджиева.

Биографические факты

Родился 7 апреля 1965 года в Махачкале (Республика Дагестан). .

В 1996 г. окончил Институт управления и бизнеса в Махачкале, в 1998 г. - юридический факультет Дагестанского государственного университета. .

В 1983-1985 годах проходил срочную военную службу в рядах Советской Армии.

С 1985 по 1994 год работал заместителем директора базы комплектации "Хушетская" республиканской корпорации "Дагвино".

С 1994 по 1996 год - директор корпорации “Дагвино” .

В 1996-1998 годах - заместитель начальника Управления "Запкаспрыбвод" Комитета Российской федерации по рыболовству.

С 1998 по 2001 год занимал пост заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Дагестан.

С 2001 года - заместитель руководителя Межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Южному Федеральному округу. .

В декабре 2003 году был в первый раз избран депутатом Государственной Думы созыва по Буйнакскому одномандатному избирательному округу N 10 Республики Дагестан. В Госдуме вошел в состав фракции "Единая Россия" .

“Переизбирался в Госдуму в 2007 , 2011 и 2016 годах от “Единой Росссии”.

Уехал из России в начале 2023 года.

Признан иноагентом 26 мая 2023 года .

Исключен из членов “Единой Росии” 27 мая 2023 года .

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

Примечания