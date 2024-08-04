Магомед Гаджиев* обвинен в нарушении закона об иноагентах

04 августа 2024, 13:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районный суд Дагестана поступило дело бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, обвиняемого в непредоставлении отчета о деятельности иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2023 года Минюст внес Магомеда Гаджиева в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка Гаджиевым властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Гаджиев был исключен из партии "Единая Россия".

Магомед Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты замначальника налоговой инспекции в Дагестане и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам. Мандат депутата Госдумы он впервые получил в 2003 году, его последний депутатский срок истек в 2021 году.

В Гунибский райсуд поступило дело бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева по протоколу об отсутствии маркировки иноагента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы были переданы судье 3 июля, намеченное на 31 июля рассмотрение дела было отложено из-за "неявки лица, участие которого в рассмотрении дела признано обязательным". Следующее заседание назначено на 16 августа.

Магомед Гаджиев находится в международном розыске по делу об убийстве в 2011 году ректора дагестанского института теологии Максуда Садикова. Следователи заочно обвинили бывшего депутата в организации заказного убийства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.