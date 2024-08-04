04 августа 2024, 13:00

Магомед Гаджиев* обвинен в нарушении закона об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В районный суд Дагестана поступило дело бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, обвиняемого в непредоставлении отчета о деятельности иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2023 года Минюст внес Магомеда Гаджиева в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка Гаджиевым властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Гаджиев был исключен из партии "Единая Россия".

Магомед Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты замначальника налоговой инспекции в Дагестане и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам. Мандат депутата Госдумы он впервые получил в 2003 году, его последний депутатский срок истек в 2021 году.

В Гунибский райсуд поступило дело бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева по протоколу об отсутствии маркировки иноагента (часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ), сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Часть 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы были переданы судье 3 июля, намеченное на 31 июля рассмотрение дела было отложено из-за "неявки лица, участие которого в рассмотрении дела признано обязательным". Следующее заседание назначено на 16 августа.

Магомед Гаджиев находится в международном розыске по делу об убийстве в 2011 году ректора дагестанского института теологии Максуда Садикова. Следователи заочно обвинили бывшего депутата в организации заказного убийства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"В Дагестане похоронен Максуд Садиков", "Четыре депутата в Дагестане лишились полномочий за сокрытие доходов", "Работа депутатов Госдумы из Дагестана признана неэффективной".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 августа 2024, 12:02

04 августа 2024, 11:14

  • Военный из Урюпинска убит в зоне СВО

    Младший сержант Сергей Самойлов убит на Украине, сообщили власти Урюпинска. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми не менее 868 бойцов из Волгоградской области.

04 августа 2024, 10:21

04 августа 2024, 09:25

  • Сельчане в Северной Осетии остались без сообщения после обрушения моста

    Жители села Калнахта Ирафского района оказались отрезаны от внешнего мира из-за обрушения моста, рассказал в соцсети местный житель. Он попросил чиновников обратить внимание на ситуацию. Мост обрушился, поскольку его давно не ремонтировали, отметили другие местные жители, комментируя сообщение сельчанина.

04 августа 2024, 08:32

  • 1 Офицер из Чечни убит на Украине

    Лейтенант Али Бердукаев убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 202 бойцов из Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи