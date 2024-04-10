"Коммерсант" сообщил о розыске Магомеда Гаджиева* по делу о заказном убийстве религиозного деятеля

10 апреля 2024, 14:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву* заочно предъявлено обвинение в организации убийства ректора дагестанского института теологии Максуда Садикова, он объявлен в розыск, сообщил сегодня "Коммерсант".

Как писал "Кавказский узел", общественный и религиозный деятель, ректор махачкалинского института теологии и международных отношений Максуд Садиков был застрелен 7 июня 2011 года у подъезда своего дома. Вместе с Садиковым был убит его племянник Залимхан Мусаев.

Следствие в качестве основной версии убийства рассматривало профессиональную деятельность Садикова – в частности, его активное выступление "против экстремистского течения ислама". За убийством Максуда Садикова стоят силы, противостоящие процессу примирения религиозных общин Дагестана, предположили в июне 2011 года опрошенные "Кавказским узлом" активисты и кавказоведы.

Следственный комитет раскрыл убийство Максуда Садикова, назвав организатором убийства бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, который сейчас находится за границей, сообщил в ночь на 10 апреля "Коммерсант" в материале "Депутатский заказ выполнен с перебором".

По данным издания, расследованием занимались следователи отдела по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР, однако на долгие годы расследование застопорилось и было возобновлено лишь в августе 2022 года.

"Подозреваемый в совершении убийства — сотрудник охранного предприятия Рамазан Магомедов был задержан в марте прошлого года. По версии следствия, он вместе с неустановленным сообщником стрелял в господ Садикова и Мусаева. Сам Магомедов, дело которого слушается в Верховном суде Дагестана, свою причастность к преступлению отрицает", - говорится в публикации.

Рамазан Магомедов обвинен по статье 105 (убийство) УК РФ, указано в карточке его дела на сайте Верховного суда Дагестана. Последнее, по состоянию на 10 апреля, заседание было запланировано на 4 апреля, но отложено на 19 апреля, отмечается в карточке.

В начале июня 2023 года в отношении Магомеда Гаджиева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого как организатора убийства Максуда Садикова. После этого Гаджиев был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Магомед Гаджиев до избрания в Госдуму занимал посты заместителя начальника Государственной налоговой инспекции по Дагестану и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам и сборам. Впервые мандат депутата Госдумы он получил в 2003 году, его последний депутатский срок истек в 2021 году. 26 мая 2023 года Минюст внес Магомеда Гаджиева в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка Гаджиевым властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Магомед Гаджиев был исключен из правящей партии "Единая Россия".

Дело в отношении Гаджиева было выделено в отдельное производство. По нему допрашивались в качестве свидетелей, в частности, сотрудники махачкалинского ЧОП "Гард-М", работавшие в охранной организации в 2010-2011 годах, пишет издание.

"В поле зрения следствия попали также руководитель ЧОО "Сфинкс Альянс" и бывший гендиректор Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) Ахмед Гаджиев. По данным “Ъ”, брат депутата Госдумы, предполагаемого организатора преступления, еще в 2017 году ушел в длительный отпуск и, не вернувшись на рабочее место в ММТП, покинул Россию. По неофициальным данным, у следствия возникли вопросы к гендиректору порта сразу по нескольким уголовным делам, находившимся в разработке", - говорится в публикации.

Согласно материалам дела, в начале июня 2011 года депутат "на фоне ранее возникших личных неприязненных отношений с Максудом Садиковым решил организовать его убийство, наняв для этого исполнителей. "Для совершения преступления он привлек "не установленных следствием лиц" и дал им указание найти тех, кто за деньги мог бы убить ректора. Не позднее 7 июня поручение было исполнено — в качестве стрелков были подобраны Рамазан Магомедов и неизвестный", — указала автор материала Юлия Рыбина.

Как считают следователи, приняв заказ на убийство, Магомедов и его напарник стали собирать информацию о маршрутах передвижения, местах пребывания и распорядке дня Садикова, а также приобрели огнестрельное оружие. "В ректора, по данным следствия, было произведено не менее 16 выстрелов. Не меньше 14 раз выстрелил в его охранника напарник Магомедова", — говорится в статье.

В середине февраля 2024 года Магомед Гаджиев, согласно данным из базы МВД России, был объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой именно, не уточнялось, сообщило издание.

Напомним, Максуд Садиков был известен своей общественно-политической работой, в том числе в качестве руководителя общероссийского политического общественного движения "Нур" (Свет). В 1997-1999 годах он работал в министерстве национальной политики России, в 1999-2000 годах - в министерстве по делам федерации и национальностей России консультантом департамента местного самоуправления, в 2000-2002 годах - в министерстве по делам федерации, национальной и миграционной политики России. В 1998-1999 годах Садиков руководил хадж-миссией России, которая занималась организацией паломничества российских мусульман.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.