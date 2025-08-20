Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего депутата Госдумы Гаджиева*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура России подала в Советский районный суд Махачкалы иск о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его родных экстремистским объединением, потребовав обратить в доход государства принадлежащую им недвижимого имущества на сумму более чем на 2 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая 2023 года Минюст внес бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* в реестр иноагентов. Поводом была названа поддержка Гаджиевым* властей Украины и его готовность сотрудничать с иностранными источниками для получения гражданства. На следующий день Гаджиев* был исключен из партии "Единая Россия". В августе 2024 года против Гаджиева* было возбуждено уголовное дело по протоколу об отсутствии маркировки иноагента. В декабре 2024 года суд в Махачкале арестовал более 140 счетов и 26 объектов недвижимости бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и его родственников.

Магомед Гаджиев* до избрания в Госдуму занимал посты замначальника налоговой инспекции в Дагестане и замруководителя межрегиональной инспекции министерства по налогам. Мандат депутата Госдумы он впервые получил в 2003 году, его последний депутатский срок истек в 2021 году. Гаджиев* находится в международном розыске по делу об убийстве в 2011 году ректора дагестанского института теологии Максуда Садикова. Следователи заочно обвинили бывшего депутата в организации заказного убийства.

Генпрокуратура России по итогам проверки, проведенной по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова, подала в Советский районный суд Махачкалы иск о признании бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* и еще троих лиц экстремистским объединением и обращении в доход РФ принадлежащего им недвижимого имущества на сумму более чем на 2 миллиарда рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

"По поручению генпрокурора в Советский районный суд Махачкалы подан иск о признании Гаджиева, его сына, сестры, а также сожительницы экстремистским объединением и запрете его деятельности на территории РФ", - заявил приводит "Интерфакс" слова представителя ведомства.

Как установила проверка, бывший депутат Госдумы после начала специальной военной операции выехал за рубеж, где выразил поддержку Украине, оказывая финансовую помощь украинским военизированным формированиям, дискредитируя Вооруженные силы РФ и оправдывая незаконные санкции в отношении РФ, пишет ТАСС

На территории России у Гаджиева* осталось высоколиквидное имущество: коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Дагестане, Москве и Московской области общей стоимостью более 2 миллиарда рублей, оформленные на его родственников и близких лиц и подконтрольные компаниям "Усадьба в Кадашах" и "Квинтэссэнс", доходы от которых выводились за рубеж. В ходе надзорных мероприятий, проведенных под контролем генпрокурора России, надзорное ведомство потребовало через суд обратить имущество бывшего депутата в доход РФ как источников финансирования экстремистской деятельности.

Кроме того, Генпрокуратура потребовала прекратить лицензию, оформленную до 15 сентября 2033 года, находящейся под контролем Гаджиева* компании "Сулакнеруд" (учредителем компании является его сестра) по добыче песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. Прибыль организации, по данным Генпрокуратуры, Гаджиев* выводит в США и Францию, где ему принадлежит элитная недвижимость, сообщило агентство.

«Нахождение в собственности экстремистского объединения высоколиквидных активов, оформленных на родственников Гаджиева* и подконтрольные ему фирмы, ведет к обогащению его членов и развитию их финансовой базы. Имеющееся в России имущество обеспечивает противоправной группе постоянный прирост капитала, что в целом создает благоприятные условия для существования и реализации экстремистских устремлений и планов», – процитировало фрагмент иска Генпрокуратуры "Ведомости".

В марте 2025 года польское издание GEO Polityka написало, что у Гаджиева* может быть банковский счет в Wells Fargo Bank в США, на котором хранятся более $45 млн. Налоговое управление США попросило банк не закрывать счета, поскольку Гаджиев* предоставил ему информацию и имеет право на получение вознаграждения. Издание также считает депутата совладельцем Fantom Foundation, компании, стоящей за криптовалютой Fantom, акционером нескольких онлайн-казино и букмекерской компании, передает РБК.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 9 октября глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. 20 ноября РИА "Новости" опубликовало видеоролик, в котором двое мужчин назвали бывшего депутата Госдумы из Дагестана Магомеда Гаджиева* автором версии о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова. Они сообщили, что Гаджиев* обещал им крупное вознаграждение.

Кадыров и сенатор Сулейман Керимов нашли способ завершить историю с покушением на убийство, приписав авторство информации бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву*, предположили дагестанские журналисты. Что предшествовало заявлению о кровной мести, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.