Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

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В июне 2025 года в Армении прошла серия арестов политических оппонентов действующей власти. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о подготовке оппозицией государственного переворота в стране.

Арест Самвела Карапетяна

17 июня силовики в Ереване провели обыск в доме бизнесмена, владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, который перед этим выразил поддержку Армянской апостольской церкви. Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и арестован на два месяца. Россия заявила о готовности оказать Карапетяну помощь как российскому гражданину. Защита Карапетяна вначале обжаловала арест, но вскоре отозвала апелляционную жалобу из-за судьи, который должен рассматривать дело, сообщил адвокат Карапетяна Армен Фероян, заявив о подготовке жалобы в ЕСПЧ. Судья Армен Даниелян был судьей по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Самвел Карапетян был арестован после публичного конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в конце мая 2025 года. Пашинян на заседании правительства выступил с резкой критикой Армянской апостольской церкви (ААЦ), а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления Армянской апостольской церкви. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. 9 июня Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви.

«Превентивные меры»

20 июня более 20 активистов и сторонников движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, были доставлены в полицию Еревана и областей Армении, также о задержаниях и обысках сообщила АРФ "Дашнакцутюн". Полиция объяснила задержания превентивными мерами. Пресс-секретарь главы МВД Армении Нарек Саркисян заявил, что в полицию поступили оперативные данные о подготовке действий, направленных на нарушение общественного порядка .

По словам архиепископа, волна гонений в отношении активистов движения связана с визитом в Турцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и является проявлением страха со стороны властей. О таком же мотиве заявили в АРФ "Дашнакцутюн". Независимо от развития событий и масштабов репрессий, мы заявляем: никакое давление не сможет заставить нас замолчать",В региональных структурах ..

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил протестное движение "Тавуш во имя родины" (переименовано в "Священная борьба"), выступающее против передачи приграничных территорий Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении.

22 июня 2024 года сторонники Армянской апостольской церкви провели шествие из Еревана в Эчмиадзин с требованием освободить Самвела Карапетяна , которого активисты назвали «политзаключенным» и намерением выразить солидарность с Армянской апостольской церковью и католикосом Гарегином II, которые подвергаются нападкам со стороны властей. Среди организаторов шествия были оппозиционные депутаты парламента из фракции "Честь имею"

В Эчмиадзине католикос Гарегин II заявил, что "антицерковная кампания, развязанная властями", представляет "серьезнейшую угрозу национальному единству и является прямым ударом по армянской государственности".

Заявление Николы Пашиняна о подготовке госпереворота

24 июня 2025 года Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота в Армении, опубликовав на своей странице в Facebook* документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

Согласно публикации Пашиняна, он считает непосредственными авторами плана бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, арестованного недавно бизнесмена Самвела Карапетяна и главу ААЦ Гарегина II, - их изображениями премьер-министр проиллюстрировал публикацию.

"Этот процесс останется в истории как "проваленный переворот негодяев", - написал он.

Документ в формате pdf, который распространил Пашинян, был опубликован сайтом Civic.am как "План переворота оппозиции . По утверждению редакции сайта, этот план им предоставили "достоверные источники в оппозиции". Целью плана названо "свержение режима Никола Пашиняна", а началом первого этапа в нем указано 23 июля.

Согласно тексту документа, с 23 июля по 1 августа в социальных сетях, в том числе TikTok, должна пройти кампания по высмеиванию Пашиняна и превращению его в "популярный мем", в то время как другие информационные ресурсы будут создавать "фон тревоги и разочарования". Между 2 и 11 августа запланировано распространение "целенаправленной дезинформации про секретные переговоры" с "подтверждениями российских партнеров", - по замыслу авторов плана, в это время Пашинян должен утратить доверие своих сторонников. Начало реализации активной фазы плана с уличными акциями намечено на 22 августа, чтобы ко Дню независимости Армении 21 сентября движение достигло "пика".

Существенная роль в плане отведена Баграту Галстаняну, он же назван первым кандидатом на пост премьер-министра в переходный период.

Обыски и аресты в движении "Священная борьба" и членов партии "Дашнакцутюн"

25 июня 2025 года силовики провели обыски у активистов движения "Священная борьба" и членов партии "Дашнакцутюн" и задержали архиепископа Баграта Галстаняна. Следственный комитет Армении заявил, что участники и руководители движения "Священная борьба» планировали теракты и захват власти.

По делу руководителей и участников движения "Священная борьба" задержаны 14 человек. "Сотрудники Следкома, СНБ и МВД провели более 90 обысков. В результате были обнаружены предметы и документы, подтверждающие данные предварительного следствия", - отчитался Следком. В частности, обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, «планы действий, списки завербованных лиц", петарды, средства для задымления и радиосвязи, военное обмундирование и беспилотные летательные аппараты", говорится в публикации ведомства.

По словам адвоката Сергея Арутюняна, архиепископ Баграт Галстанян отказался давать показания и отверг обвинения .

Адвокат Рубен Меликян заявил, что Следственный комитет публикует материалы по делу участников "Священной борьбы» в ускоренном режиме, не предоставляя стороне защиты времени даже на ознакомление. Он подчеркнул, что дело "имеет очевидные признаки политического преследования", и отметил, что все задержанные проходят по одному уголовному делу.

25 июня 2025 года лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян был арестован решением суда на 2 месяца по обвинению в организации терактов и захвата власти в Армении . Защита намерена обжаловать решение суда. Также на двухмесячный срок арестованы несколько соратников архиепископа, задержанных в рамках этого же уголовного дела .

В их числе - бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян, полковник запаса Мигран Махсудян, член Дашнакцутюн Игорь Саркисян, Мовсес Шарбатян (помощник архиепископа Баграта), блогер Армен Алексанян, активисты Лидия Манташян и Агван Аршакян, Ара Ростомян. В рамках дела о «плане переворота» в Армении арестовано 15 человек // News.am, 26.06.2025..

26 июня Никол Пашинян заявил на заседании правительства, что «была раскрыта и, соответственно, предотвращена преступная деятельность, готовившаяся против армянской государственности, безопасности и стабильности в Республике Армения». Он намерен представить к государственным наградам силовиков, «наиболее эффективно сработавших сотрудников СНБ, прокуратуры, Следственного комитета, МВД и полиции» .

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