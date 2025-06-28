Архиепископ Аджапахян арестован на два месяца

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Суд в Ереване избрал меру пресечения предстоятелю Ширакской епархии Микаелу Аджапахяну, обвиняемому в призывах к захвату власти. Адвокаты архиепископа назвали обвинение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня силовики задержали предстоятеля Ширакской епархии Микаела Аджапаяна, добровольно пришедшего в Следственный комитет. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса 1 , предусматривающей от двух до пяти лет лишения свободы. Архиепископ отверг обвинение.

Утром 27 июня силовики провели в здании Ширакской епархии обыск, при этом адвокату Аджапахяна запретили присутствовать при обыске. Архиепископ, находившийся в Эчмиадзине, заявил о готовности поехать с прибывшими туда силовиками, но толпа окружила автомобиль и помешала задержать его. После этого Аджапахян принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет.

Суд в Ереване сегодня удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна, сообщил его адвокат Ара Зограбян.

Также суд ограничил общение архиепископу, разрешив контакты только с близкими родственниками и адвокатами. По словам адвоката, у защиты есть 10 дней для подачи апелляционной жалобы, и она будет подана, когда защита получит полное решение суда, пишет "Новости-Армения".

В этом деле нет состава преступления. Никаких действий не готовилось

Защита считает обвинение необоснованным. "Аджапахян никого не призывал, а рассказал собеседнику то, что якобы представляют как призыв. В этом деле нет состава преступления. Никаких действий не готовилось, это безадресные слова, которые не имели последствий. Сейчас они возбуждают уголовное преследование за слова, озвученные в 2024 году. Мы квалифицировали это как карательное действие", - цитирует сегодня адвоката Аджапахяна News.am.

Однако, согласно заявлению прокуратуры, основанием для уголовного дела стало интервью Микаела Аджапахяна, данное 21 июня 2025 года. В нём он, как утверждает ведомство, подтвердил высказывание, сделанное 3 февраля 2024 года, о необходимости государственного переворота.

«Указанные заявления не являются эмоциональными высказываниями или сделанными по неосторожности, а представляют собой осознанные действия, совершённые последовательно и систематически с использованием СМИ и информационно-коммуникационных технологий», — цитирует сегодня сообщение прокуратуры Aysor.am.

Я призывал к перевороту — это не призыв к захвату

Как пишет издание, 3 февраля 2024 года в интервью телеканалу Gala TV Микаел Аджапахян заявил, что знает "только три способа смены власти". "Первый — это выборы, якобы выборы. Второй — переворот. Третий — народное восстание. Есть ещё? Нет. Но все три невозможны. Субъективно — невозможны, объективно — возможны. Разве за последние шесть лет — только за эти шесть лет — из моей деятельности не ясно, о чём я говорю? Сколько раз я открыто говорил, что нужен военный переворот. Я говорил это и во время войны, говорил и президентам — и [Роберту] Кочаряну, и Сержу [Саргсяну]", - процитировало архиепископа издание.

В интервью от 21 июня 2025 года архиепископ подчеркнул, что никогда не призывал к захвату власти. "Я призывал к перевороту — это не призыв к захвату. Я призывал к перевороту. Я говорил силовым структурам: спасите страну, спасите её от этого безумца. Но они не спасают, и тем самым сами несут вину за происходящее. Я не призывал к захвату власти. Я сказал, что это необходимо. Это не призыв — это необходимость", - приводится в публикации перевод его слов на русский язык.

Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года В июне 2025 года в Армении прошла серия арестов политических оппонентов действующей власти. Премьер-министр Никол Пашинян заявил о подготовке оппозицией государственного переворота в стране.

Напомним, 25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек.Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти.

Баграт Галстанян в 2024 году возглавил движение "Тавуш во имя родины" (позднее получившее название "Священная борьба"), протестовавшее против передачи приграничных территорий Азербайджану. Архиепископ Микаел Аджапахян в мае того же года участвовал в протестном шествии жителей Ширакской области, которые требовали остановить делимитацию границы.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей наладить отношения с Турцией. Оно обострилось в конце мая 2025 года, когда Пашинян выступил с публичной критикой в адрес Армянской апостольской церкви и ее представителей и призвал избрать нового католикоса всех армян.