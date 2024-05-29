Архиепископ Баграт Галстанян

29 мая 2024, 22:08

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Баграт Галстанян – архиепископ Армянской Апостольской Церкви, ученый–богослов, глава Тавушской епархии. В 2024 году возглавил протестное движение “Тавуш во имя родины”, выступающее против передачи приграничных территорий Армении Азербайджану, и был выдвинут оппозиционными силами на должность премьер-министра Армении.

Биография

Баграт Галстанян (фамилия также упоминалась в СМИ как Галстян) при рождении получил имя Вазген. Родился 20 мая 1971 года в Гюмри (в то время – Ленинакан) в семье персидских армян, эмигрировавших из Ирана.

В 1977 году семья переехала в Ереван.

После окончания в Ереване средней школы Галстанян в 1988–1994 годах учился в Георгиевской духовной семинарии, высшем учебном заведении Армянской Апостольской Церкви.

В 1995 году защитил диссертацию, посвященную богослову и церковному деятелю X века епископу Хосрову.

В 1994 году был рукоположен в сан диакона, в 1995 году – в сан иеромонаха.

В 1995–1998 годах выполнял обязанности жезлоносца Католикоса всех армян Гарегина Первого.

В 1996 году стал главным редактором журнала официального издания Католикосата Всех Армян «Эчмиадзин» .

С 1996 по 1998 год преподавал в Георгиевской духовной семинарии и Севанской семинарии Вазгенян.

С 1998 по 2000 год жил в Великобритании. Служил пастором Армянской церкви Святой Троицы в Манчестере и одновременно учился в Университете Лидса и Колледже Воскресения в Мерфилде.

В 2000 вернулся в Армению. В 2002 году защитил докторскую диссертацию “Проблема миропомазания больных в Армянской церкви” и получил сан архимандрита.

В том же году стал директором Управления печати, информации и связей с общественностью Католикосата и председателем совета директоров телеканала «Шогакат», в эфире которого идут религиозные и научно-познавательные передачи . Вел телепрограмму “Познай Евангелие” .

Одновременно в 2002–2003 годах являлся местоблюстителем Арагацотнской епархии, где реорганизовал христианский образовательный центр епархии, основал детский танцевальный кружок и хор.

В 2003 году был избран главой Армянской епархии Канады и рукоположен Католикосом всех армян Гарегином Вторым в сан епископа.

Получил гражданство Канады. За время пребывания в стране создал благотворительную организацию для помощи пожилым и больным людям, поддерживал иракских армян, из-за войны бежавших в Канаду.

В 2012 году в монреальском университете Конкордия защитил докторскую диссертацию по теологии и биологической этике на тему «Система здравоохранения Армении: историческое, социальное и теологическое звено, перспективы развития прошлого, настоящего и будущего».

В 2013 году вернулся в Армению. В 2013–2015 годах был директором Управления по церковным концептуальным вопросам Католикосата .

В 2015 году епископ Баграт был назначен главой Тавушской епархии. Здесь он осуществил программу, в рамках которой были открыты воскресные религиозные школы и социально-просветительских центры.

В 2017 году стал членом Высшего духовного совета Армянской Апостольской Церкви.

Награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «Андраник Озанян» Министерства обороны Армении и в честь бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II.

Лидер протестов

Весной 2024 года архиепископ встал во главе протестов в Тавушской области Армении, начатых движением “Тавуш во имя родины” против территориальных уступок Азербайджану в процессе делимитации границы. Протесты начались после того, как 19 апреля Азербайджан и Армения договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

4 мая 2024 года архиепископ возглавил шествие протестующих из села Киранц Тавушской области в Ереван, где 9 мая 2024 года потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Участники протестной акции 26 мая поддержали Баграта Галстаняна. После его выступления собравшиеся скандировал: "Никол, уходи". "Кавказский узел" подготовил видеосюжет об этой акции.

26 мая 2024 года aрмянская оппозиция выдвинула архиепископа Галстаняна на пост премьер-министра Армении, его кандидатуру утвердили после консультаций с представителями политических партий, госструктур, научных и культурных кругов, а также с бизнесменами и юристами.

Сам архиепископ заявил на митинге, что единый кандидат в премьеры от протестного движения должен быть "надпартийным человеком" и не должен принадлежать к какой-либо политической группе. Этот человек, по его словам, должен будет сформировать переходное правительство, состоящее исключительно из профессионалов в своей сфере.

Архиепископ также заявил, что не сможет сочетать духовную службу с работой на посту премьера, поэтому, по его словам, после обсуждения ситуации с католикосом всех армян Гарегином Вторым Галстанян попросил "заморозить" его 30-летнюю духовную службу.

Комментируя свое двойное гражданство как препятствие для выдвижение на пост премьер-министра, архиепископ заявлял, что готов отказаться от него. “Для меня канадское гражданство – всего лишь документ, паспорт и свидетельство о том, что я жил в этой стране и очень благодарен, что жил. Каждую секунду, все, что потребуется для служения собственной стране – Республике Армения, Республике Арцах, которая злой рукой оказалась вдали от нас. Я готов не только отказаться, но и посвятить себя полностью, что я и делаю сегодня на улице”, – заявил он .

Высказывания о Нагорном Карабахе

Ранее архиепископ Баграт активно выступал против передачи Нагорного Карабаха Азербайджану. "Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) никогда не был и не будет в составе вражеского государства", - заявил Баграт Галстанян на митинге в Ереване в 2022 году. “Право на самоопределение не подлежат торгу Карабаха. Это та крайняя линия, которую переходить нельзя", - заявлял он в 2023 году .

«В свое время мы думали: отдадим жизнь, чтобы спасти Родину, а сейчас думаем: отдадим Родину, чтобы спасти жизнь. Этот дискурс активизировался особенно после 44-дневной войны, когда премьер-министр страны заявил, что, остановив войну, спасли жизнь 30.000 человек. А что произошло с остальными тысячами?» - говорил архиепископ в 2023 году .

В 2024 году Галстанян заявил, что новое армянское правительство должно решить гуманитарные проблемы, связанные с возвращением пленных и руководства Нагорного Карабаха, а переговоры об установлении мира между Арменией и Азербайджаном должны включать и вопросы безопасного возвращения в свои дома, защиты интересов и прав карабахских армян .

Примечания