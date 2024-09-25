Галстанян анонсировал новую волну протестов в Армении

25 сентября 2024, 11:10

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Лидер движения за отставку правительства Армении Баграт Галстанян анонсировал митинг в Ереване и новую волну протестных акций.

Как писал "Кавказский узел", в августе жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало протестному движению "Во имя родины", оказались удовлетворены компенсациями. Движение архиепископа Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

С 10 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" (позднее переименованного в "Во имя родины") проводили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. В июне лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Движение "Во имя родины" с новой методологией и новыми подходами переходит "в активную борьбу", и 2 октября оппозиция начнет новую волну протестов в Армении, заявил Баграт Галстанян.

"Это будет последовательная интенсивная, терпеливая борьба - священная борьба - с гарантированной победой", - заявил во время большого собрания движения в СКК им. Карена Демирчяна в Ереване архиепископ, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Баграт Галстанян также заявил о необходимости сформировать новую власть, которая станет "правительством примирения" и "правительством профессионалов", действующем "в национальных и государственных интересах".

2 октября в 18.30 по местному времени (17.30 мск) движение планирует большой митинг на Площади Республики в Ереване, заявил Галстанян.

О том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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