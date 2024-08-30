Политологи оценили перспективы армянского протестного движения после делимитации в Киранце

30 августа 2024, 04:57

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Жители села Киранц, чьи протесты против делимитации границы положили начало общеармянскому протестному движению, оказались удовлетворены компенсациями и готовы отправить детей в новую школу. Вопрос делимитации остается политически чувствительным, но движение Баграта Галстаняна утратило популярность и поддержку, констратировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации, в том числе в селе Киранц Тавушской области, где процесс определения границы вызвал массовые протесты. 23 августа власти Армении сообщили, что новая дорога к селу сдана в эксплуатацию, а новая школа, которая после делимитации оказалось в непосредственной близости от границы, готова к открытию.

С 10 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводили акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. 9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Родители школьников в селе Киранц, которые ранее высказывали опасения в связи с близостью нового здания школы к границе, согласны отправить своих детей в новую школу в сентябре, заявил корреспонденту «Кавказского узла» директор Киранцской средней школы Владимир Бабинян.

«Здание новой школы безопаснее, прежняя находилась в аварийном состоянии. Аварийное здание большую опасность представляет, в любой момент могло обвалиться. Старая школа находится близко от границы – в 100 метрах. Если на все смотреть с точки зрения вероятных угроз, то в селе никто не должен жить», - сказал он.

Директор также отметил, что в школе 34 ученика, которые будут учиться с 1 по 9 класс. «Школа оборудована всем необходимым, нехватки учителей нет», - добавил Бабинян.

Насколько довольны жители Киранца итогами делимитации, покажут выборы, считает политический аналитик Армен Ованнисян. «Возможно, на данный момент властям удалось «подкупить» их компенсациями, но деньги имеют привычку заканчиваться. Кроме того, еще непонятно поведение Азербайджана. Формально, Азербайджан отодвинул войска, но есть ли гарантии, что не вернуться вновь. Вопрос, будет ли чувствовать себя в безопасности житель Киранца», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Говоря о перспективах протестного движения во главе с архиепископом Багратом, он отметил, что это движение вышло за рамки борьбы против делимитации границы. «Это не движение одного кейса, например, против подорожания тарифов на транспорт. Движение зародилось на вопросах делимитации, а позже трансформировалось в движение за отставку Пашиняна и смену курса внешней политики. И как это часто бывает, забылись первопричины протестов. Так было с Карабахским движением: после формирования Армянского общенационального движения вопрос Арцаха перестал быть приоритетным», - считает аналитик.

Ованнисян добавил, что протестное движение использует в своих интересах не только вопрос делимитации, но и недовольство общества протурецкой политикой Пашиняна, однако в целом большинство остается невосприимчивым к доводам оппозиционеров.

«Общество не хочет, чтобы Пашинян превратил Армению в приложение тюркского мира. Добрососедские отношения должны быть, это, бесспорно, но не за счет принижения национального достоинства. Общество против региональной интеграции, общество хочет интегрироваться в цивилизованные западные структуры. Стратегия политического антагонизма, пророссийская ориентированность и критика Запада, приводит к репродукции власти Пашиняна, повышает его рейтинг», - подчеркнул он.

По его мнению, архиепископ Баграт становится схожим с Хомейни времен Иранской революции. «Риторика архиепископа становится фундаментально отвергающей западные ценности и материализм. Это Хомейни 1979 года. В Армении такая политика не имеет перспектив. В обществе процент религиозных фанатиков не превышает и 5%, тогда как большинству жителей иранских провинций были родны фундаментальные религиозные взгляды лидера иранской революции. Отказ от развития светского государства, антизападные настроения могут нанести непоправимый ущерб, особенно учитывая, что главным врагом армянской государственности является русско-турецкий тандем», - подчеркнул Ованнисян.

Движение противников Пашиняна в Армении остается актуальным, поскольку общество недовольно не только внешней политикой и безопасностью, но и эффективностью управления, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политический обозреватель Акоп Бадалян.

«У правящей силы довольно низкий рейтинг, и проблема в том, что нет политической силы с аналогичным рейтингом. Тем не менее, актуальность протестного движения будет возрастать», - считает он.

Общественная поддержка протестного движения во главе с архиепископом Багратом существенно снизилась, как и снизились ожидания общества от этого движения, констатировал политобозреватель.

«Сегодня амплитуда протестного движения находится в минимальной точке. Ресурсы для активации движения всегда найдутся, вопрос в том, движения воспользуется этими возможностями или нет. Для актуальности необходимы содержательные изменения, а не только требование отставки Пашиняна. Этого требования недостаточно для привлечения общественной поддержки. Люди желают ощутимых политических перспектив. Что будет после отставки Пашиняна? Кто заменит его? Насколько отличается его видения решения проблем? На эти вопросы ответа движения не дало», - пояснил Бадалян.

Хотя протестовавшие ранее жители Киранца в итоге оказались удовлетворены сложившейся ситуацией, вопрос делимитации границы остается важным и политически чувствительным, отметил он.

«Киранц - лишь небольшой эпизод этого процесса. Если протестное движение планирует использовать вопрос делимитации против Пашиняна, оно должно дать ответ, как они видят этот процесс», - заключил политобозреватель.

О том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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