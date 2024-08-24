Дорога через Киранц сдана в эксплуатацию

24 августа 2024, 03:31

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Для обеспечения безопасности вдоль новой дороги по границе построена стена, проблем с доставкой товаров и лекарств в Киранц нет, заявила пресс-секретарь Минтеруправления Армении. 11 семей отказались от компенсаций, сообщил тавушский журналист. Сумму компенсации граждане вправе оспорить в суде, пояснил юрист.

Как писал "Кавказский узел", о начале строительства новой дороги к селу Киранц Тавушской области стало известно 20 мая. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации. Один из участков границы проложен по территории села Киранц. Жители Киранца могут пользоваться старой дорогой, участок которой должен отойти Азербайджану, пока не будет построена новая дорога, сообщил ранее, 22 мая, глава села. 23 июня министр экономики Армении сообщил, что строительство новой дороги планируется завершить через два месяца.

Новая дорога будет проходить через Ачаркут и примыкать к существующей трассе в Киранц, для этого дорогу Киранц - Ачаркут расширят, чтобы она стала проходимой и для грузовиков, заявил 21 мая представитель правительства. Власти планируют также построить еще один мост примерно в 200 метрах от действующего моста, который оказался на территории Азербайджана.

Дорога через село Киранц сдана в эксплуатацию, установлены дорожные знаки, нанесены разметки, сообщила 23 августа корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктур Сона Арутюнян.

По ее словам, каких-либо проблем с логистикой в селе нет. «Проблем с доставкой товаров и лекарств нет. Для обеспечения безопасности вдоль новой дороги по границе построена стена», - отметила она.

Пресс-секретарь также отметила, что 2 сентября свои двери откроет новая школа, которая после делимитации оказалось в непосредственной близости от границы. Ранее староста села Киранц Камо Шагинян сообщал, что в общинной школе 46 учеников.

Власти выделяют огромные средства из госбюджета для компенсации селянам, отказавшимся от права на собственность, сообщил тавушский журналист Воскан Саргсян.

«Так, за домик-вагончик, который служил магазином, по сведениям селян, государство выплатило 18 миллионов драмов (более 46 тысячи долларов), за небольшую автомастерскую – 28 миллионов драмов (более 72 миллионов долларов). И это самые минимальные выплаты, которые были выплачены в качестве компенсации. За дома и участки селяне получили в несколько раз больше», - написал он на своей странице в соцсети Facebook*.

Два дома, три магазина и автомойка в селе Киранц оказались на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села. Более 30 жителей Киранца назвали незаконной передачу части территории села Азербайджану и в знак протеста отказались от компенсаций за утрату имущества.

По его сведениям, 11 семьей, чьи родственники погибли, защищая село в 1990-х годах, отказались от компенсации. «Одному из жителей, чье имя не пишу, чтобы не создать для него проблем, предложили 270 миллионов драмов (более 685 тысяч долларов), однако он отказался. Со слов селян, его пригласили в Следком и запугали уголовным преследованием. Якобы он и его сын отказывали сопротивление полицейским. Тем не менее, житель Киранца не испугался и отказался от сделки», - сказал журналист.

Саргсян также сообщил, что губернатор Тавуша Айк Галумян на журналистский запрос о принципах расчета компенсации, ответил, что «информация не подлежит публикации, так как сведения под грифом секретности».

Селяне могут обратиться в суд, если считают размер компенсации недостаточным, отметил юрист-международник Ара Казарян.

«Если житель не согласен с условиями договора, в соответствии с которым определяется размер компенсации, он обращается в суд, оспаривая равноценность компенсации. И суд выносит решение, как выносил решения, в частности, по делам жителей Северного проспекта: чей-то иск удовлетворил, кому-то отказал», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Если в положениях договора есть гриф секретности, дело по ходатайству сторон может слушаться за закрытыми дверьми, добавил Казарян. «Однако, учитывая принцип правосудия и общественного интереса, суд может позволить слушание в открытом режиме. Если жалоба дойдет до ЕСПЧ, в ЕСПЧ также предусмотрен режим секретности. Публичным будет только вердикт», - отметил юрист-международник.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области, а затем и в других областях Армении начались массовые протесты.

С 10 мая сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы.

9 июня лидер движения, архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Оппозиционные депутаты поддержали предложение, но обсуждение в парламенте 17 июня было сорвано из-за отсутствия кворума, поскольку депутаты от правящей партии не пришли на заседание.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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