21 мая 2024, 13:55
В Киранце началось строительство объездной дороги
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Киранце проводятся работы для начала строительства объездной дороги, рассказали сельчане. Сейчас дорога, ведущая в Киранц, продолжает оставаться закрытой, но вопрос завоза продуктов в село решен, сообщила журналистка Ани Геворгян.
Как писал "Кавказский узел", жители Киранца пожаловались на дефицит продуктов в селе из-за перекрытия силовиками дороги, ведущей в Киранц.
19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.
В селе Киранц Тавушской области Армении сегодня с раннего утра проводятся работы для начала строительства объездной дороги, сообщает сегодня NEWS.am со ссылкой на жителей села.
"Эта дорога на данный момент будет проходить через Ачаркут, затем сворачивать в сторону Киранца, а далее она присоединится к ныне действующей основной трассе. Через Ачаркут хотят построить дорогу по стандартам межгосударственных автомагистралей. Будет построен еще один мост. Наш главный мост перейдет Азербайджану. Он будет построен примерно на 200 метров выше нынешнего", - рассказал один из местных жителей.
Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян подтвердил, что объездная дорога пройдет через Ачаркурт, и работы в этом направлении уже начались. "Киранц-Ачаркут дорогу расширят, чтобы она стала проходимой и для грузовых автомобилей", - отметил он. Арутюнян добавил, что дорогу планируют сдать в эксплуатацию через два месяца.
Журналистка Ани Геворгян, которая не выезжает из села, на своей странице в соцсети показала машины, въезжающие в Киранц, и отметила, что "вопрос с доставками продуктов на этот момент решен".
Между тем, предводитель Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян вернулся в Ереван и сегодня проводит встречи с членами правительства, депутатами и главами общин Нагорного Карабаха, сообщило движение "Тавуш во имя родины".
Напомним, что 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались протесты против передачи Азербайджану территорий, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".
23 апреля была начата демаркация границы со стороны Армении. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.
Что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"