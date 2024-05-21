В Киранце началось строительство объездной дороги

21 мая 2024, 13:55

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В Киранце проводятся работы для начала строительства объездной дороги, рассказали сельчане. Сейчас дорога, ведущая в Киранц, продолжает оставаться закрытой, но вопрос завоза продуктов в село решен, сообщила журналистка Ани Геворгян.

Как писал "Кавказский узел", жители Киранца пожаловались на дефицит продуктов в селе из-за перекрытия силовиками дороги, ведущей в Киранц.

19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.

В селе Киранц Тавушской области Армении сегодня с раннего утра проводятся работы для начала строительства объездной дороги, сообщает сегодня NEWS.am со ссылкой на жителей села.

"Эта дорога на данный момент будет проходить через Ачаркут, затем сворачивать в сторону Киранца, а далее она присоединится к ныне действующей основной трассе. Через Ачаркут хотят построить дорогу по стандартам межгосударственных автомагистралей. Будет построен еще один мост. Наш главный мост перейдет Азербайджану. Он будет построен примерно на 200 метров выше нынешнего", - рассказал один из местных жителей.

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян подтвердил, что объездная дорога пройдет через Ачаркурт, и работы в этом направлении уже начались. "Киранц-Ачаркут дорогу расширят, чтобы она стала проходимой и для грузовых автомобилей", - отметил он. Арутюнян добавил, что дорогу планируют сдать в эксплуатацию через два месяца.

Журналистка Ани Геворгян, которая не выезжает из села, на своей странице в соцсети показала машины, въезжающие в Киранц, и отметила, что "вопрос с доставками продуктов на этот момент решен".

Между тем, предводитель Тавушской епархии ААЦ архиепископ Баграт Галстанян вернулся в Ереван и сегодня проводит встречи с членами правительства, депутатами и главами общин Нагорного Карабаха, сообщило движение "Тавуш во имя родины".