Жители села Киранц пожаловались на дефицит продуктов

20 мая 2024, 15:28

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В селе Киранц, дорога к которому перекрыта силовиками, возник дефицит продуктов, так как поставщики не могут доставить их в магазины, пожаловались местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Служба нацбезопасности пояснила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном.

В селе установлены три пограничных столба, и два дома, три магазина и автомойка оказались сегодня на территории Азербайджана после разметки границы. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.

В магазинах села Киранц возник дефицит продуктов из-за того, что поставщики товаров не могут попасть в село, сообщил один из жителей села.

Мужчина отметил, что уже несколько дней поставщики продуктов не въезжали в село, доступ в которое ограничен, пишет сегодня News.am.

В селе наблюдается нехватка хлеба и других продуктов питания, подтвердила сотрудница местного магазина. Она рассказала, что машины, доставляющие продукты, не могут въехать в село и возвращаются обратно, информирует сегодня Aysor.am.

Полицейские ограничили въезд в село и 16 мая, когда жители Киранца перекрыли межгосударственную дорогу в Грузию и установили на ней палатки. Сельчане прекратили акцию протеста на следующий день после встречи с губернатором Тавушской области.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля была начата демаркация границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

25 апреля протестующие жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили жители. Граница с Азербайджаном пройдет по нескольким домам жителей Тавушской области и осложнит въезд в села, если власти не пересмотрят планы делимитации границы, заявил 29 апреля присоединившийся к протестам бывший омбудсмен Армении.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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