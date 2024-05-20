Несколько домов в Киранце оказались за границей после демаркации

20 мая 2024, 12:32

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После демаркации границы в селе Киранц на территории Азербайджана оказались два дома, три магазина и автомойка. Местных жителей пугает близкое размещение азербайджанских военных, рассказал староста села.

Как информировал "Кавказский узел", жители приграничного села Киранц Тавушской области с 19 апреля протестуют против делимитации армяно-азербайджанской границы. Силовики ранее неоднократно блокировали село в связи с проведением там различных работ, связанных с демаркацией, в том числе по разминированию территорий. 19 мая стало известно, что Киранц вновь блокирован силовиками. Активисты после этого анонсировали масштабную акцию протеста.

О том, что в селе Киранц установлено несколько пограничных столбов, сообщил староста села Камо Шагинян. "Два дома, три вагончика, переделанные под магазины, и одна автомойка останутся под контролем Азербайджана", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Делимитация границы создает риски для проживания в селе людей, отметил староста села.

"Граница пройдет так близко от шести сельских домов, что в них невозможно будет жить. Школа также так близко к границе окажется, что никто детей не станет отправлять в школу", – пояснил Шагинян.

Работы по демаркации границы в Киранце близки к завершению, армянские пограничники берут под контроль границу на демаркированных участках, сообщил сегодня News.am.

В Киранце установлены три пограничных столба. Столбы устанавливаются под вооруженной охраной, передал сегодня Aysor.am.

Напомним, Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении) 23 апреля. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

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