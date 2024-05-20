Баграт Галстян анонсировал большой митинг

20 мая 2024, 02:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После консультаций с представителями политических сил, деятелями культуры, юристами и военнослужащими запаса лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстян анонсировал на 26 мая большой митинг, на котором будет объявлено о дальнейших действиях. Оппозиционные депутаты, которым удалось проникнуть в Киранц, рассказали, что Азербайджану может перейти насосная станция, подающая питьевую воду.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая полицейские перекрыли дорогу в село Киранц Тавушской области и не пропустили туда оппозиционных депутатов и журналистов, а у местных жителей проверяли паспорта, прежде чем разрешить проезд. Вчера, 18 мая, в село Киранц, через которое планируется проложить границу с Азербайджаном, прибыли пограничники. В тот же день Служба национальной безопасности Армении сообщила, что въезд в Киранц разрешен только жителям, так как там идет подготовка к охране границы с Азербайджаном. Оппозиционные депутаты усомнились в законности введенных ограничений.

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном участке (со стороны Армении). К 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны. За основу взята топографическая карта Генштаба вооруженных сил СССР от 1976 года, юридически действительная на момент распада Советского Союза, сообщили власти обоих государств.

Лидер Движения "Тавуш во имя родины" архиепископ Баграт Галстян провел 19 мая встречу с представителями юридического сообщества в Ереване. После встречи он заявил, что сегодня, 20 мая намерен поехать в Киранц. Кроме того, по его словам, на 26 мая запланирован большой митинг, на котором будет представлена дорожная карта борьбы.

Тем временем оппозиционные депутаты, которым удалось попасть окольными путями в Киранц, поделились с журналистами подробностями разговоров с местными жителями. Агнесса Хамоян из оппозиционной фракции "Айастан" сообщила, что, по словам местных жителей, представители властей прокомментировали ситуацию с местной школой. Она находится в непосредственной близости к новой границе. И власти сообщили, что в случае, если будет обеспечить безопасность учащихся, школу перенесут в центр села.

Хамоян также сообщила, что приехать в село ее побудила история сельчанки Ханум Тамразян, дом которой вместе с земельным участком окажется после делимитации по ту сторону границы. Сама Тамразян в прямом эфире сообщила, что чиновники, которые приехали в село и поговорили с местными жителями, заявили ей, что "ничего не могут поделать".

Ей предложили компенсацию, от которой Тамразян отказывается, заявляя, что не продаст свой дом и землю. По ее словам, она даже не поинтересовалась размером компенсации. Кроме того, она сомневается, что даже за полученную компенсацию будет строить в Киранце новый дом. "Во-первых, вряд ли будет разумно впредь строить в Киранце дом, если половина села отойдет Азербайджану. Непонятно, что с остальными домами случится. А во-вторых, у меня нет такого здоровья вновь строить дом, да и некуда переезжать, перевезти свои вещи, пока будет строиться этот дом. Я им заявила, что останусь в своем доме, никуда не уйду, а губернатор ответил, что силовики выведут меня силой", - возмутилась женщина.

Тамразян также заявила, что сельчан обманули. Во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном он ей сам пообещал, что ни дом, ни расположенный рядом мост Азербайджану не перейдут.

Еще одна депутат от фракции "Айастан" Арменуи Кюрегян, которой тоже удалось попасть в Киранц обходными путями, сообщила в прямом эфире, что кроме домов, дороги и земель Азербайджану переходит и насосная станция для питьевой воды в селе Саригюх. "Эта станция была построена в прошлом году и на нее постройку было выделено 130 миллионов драмов", - отметила депутат.