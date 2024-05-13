Аналитики сочли рост протестного движения угрозой власти Пашиняна

13 мая 2024, 18:21

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Протестное движение противников Никола Пашиняна еще не достигло пика, но при поддержке политиков и при наличии сильного лидера оно способно привести к отставке премьера, указали армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Ереване противники делимитации границы продолжили акции неповиновения. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Полицейские задержали 156 протестующих за неподчинение полицейским (статья 182 КоАП Армении), позднее они были освобождены.

10 мая активисты, требующие отставки премьер-министра, начали акции неповиновения. Правительство Пашиняна нелегитимно, так как правящая сила не сдержала предвыборных обещаний, заявил лидер протестного движения, архиепископ Баграт Галстян 1 . Лидеры движения против делимитации границы способны добиться отставки премьер-министра, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, указали 7 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Протестное движение пока ограничено кругом постоянных сторонников, но в отличие от предыдущих политических процессов, у этого движения есть потенциал роста общественной поддержки, заявил политобозреватель Акоп Бадалян.

По его мнению, если не Армянская церковь косвенно, то личность архиепископа Баграта Галстяна играет консолидирующую роль в протестном движении, и этот фактор позволяет мобилизовать новых сторонников.

"Политические акторы пытаются остаться в тренде, понимая, что у протестного движения есть потенциал. Протестное движение не ассоциируется с какой-либо политической силой, что дает свободу позиционирования", - сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Реакцию силовиков на протесты он назвал ожидаемой. "Есть сопротивление, и власти используют имеющийся у нее ресурс – силовые структуры и пропаганду – для его подавления. При этом жесткие действия силовиков содействуют протестному движению. Другой вопрос, насколько лидеры движения смогут использовать в свою пользу", - пояснил политобозреватель.

Политический аналитик Армен Ованнисян считает, что движение еще не достигло своего пика и способно привлечь еще больше сторонников. "В обществе очень высокий процент тех, кто считает, что Пашинян должен подать в отставку, что делимитация в Тавуше неправомерная. От тактики лидеров движения зависит степень поддержки. По закону, процедура недоверия премьеру может быть инициирована только при наличии собственного кандидата в премьеры. Все зависит от того, кого движение объявит кандидатом в премьеры и примет ли общество этого кандидата", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

9 мая участники шествия из приграничной Тавушской области во главе с Багратом Галстяном дошли до Еревана. Там активисты движения "Тавуш во имя родины" начали переговоры с парламентскими фракциями, призывая выразить вотум недоверия правительству. Оппозиционные фракции "Айастан" (Армения) и "Честь имею" согласились представить вотум недоверия правительству.

Ованнисян не исключил, что вотум недоверия приведет к отставке Пашиняна. "Однако правящая фракция не станет голосовать за оппозиционного кандидата, и, дважды провалив голосование, [депутаты] пойдут на роспуск парламента и внеочередные выборы. Правящая сила попытается сохранить власть, сыграв на антиподах. Это их единственный шанс", - предположил аналитик.

Полиция действует довольно жестко на первом этапе акций протеста, что зафиксировали, в частности, правозащитники из Freedom House, добавил он. "Для правозащитников абсолютно неважны политические пристрастия протестующих. Их интересует, чтобы силовики уважали права и процедуры. Сегодня 151 активиста подвергли приводу (до сообщения об освобождении 156 активистов полиция заявила о задержании 151 участника протестов. – Прим. "Кавказского узла"), из чего следует, что полиция действует довольно жестко", - сказал Ованнисян.

Политолог Андриас Гукасян отметил, что еще 9 мая, в первый день масштабного митинга оппозиции, были озвучены требования отставки премьера и вотума недоверия. "Парламентская оппозиция, в свою очередь, должна определиться, кто станет кандидатом в премьеры. Политический процесс остановился, так как кандидатуру пока публично не озвучили. Акции протеста начались динамично, но темп упал из-за отсутствия кандидата и его программы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Лидерство архиепископа Баграта Галстяна зависит от выбранной им стратегии сотрудничества с парламентскими фракции, считает политолог. "По сути, он стал зависим от их решения. Если кандидатура в премьеры окажется для большинства общества неприемлемой, это повлияет на поддержку движения", - сказал Гукасян.

Консолидация общества возможна вокруг идеи или программы, а консолидация вокруг личности говорит об отсутствии политической идеи, добавил он.

По мнению Гукасяна, полиция "действует так, как умеет". «Оценку действиям силовиков должны дать правозащитники», - сказал политолог.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц считает, что действия силовиков ужесточились по сравнению с 2018 годом, когда на волне протестов к власти пришел Никол Пашинян. "Тогда силовики действовали адекватно. Сейчас же их действия не поддаются объяснению. Даже там, где нет необходимости вмешательства, они действуют жестко. В апрельских отчетах Госдепа США и Freedom House указывается на необоснованное применение силы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Карапетянц связала применение силы полицией с политическим решением. "Когда есть политическое решение не трогать протестующих, полиция действует в рамках закона. Если есть политическое решение пресечь или внушить страх, применяется сила. Если во времена [президента Роберта] Кочаряна и [президента Сержа] Саргсяна действия полиции не с чем было сравнить, то после смены власти в 2018 году полиция показала, что может действовать адекватно. Это та же полиция, кадровый состав которой практически не изменился", - пояснила она.

По ее мнению, жесткость действий полиции связана с масштабами протестного движения. "Не исключаю, что правящая сила пойдет на применение силы, аналогичной 1 марта [2008 года], если почувствует угрозу власти", - сказала правозащитница.

1 марта 2008 года президент Роберт Кочарян ввел в Ереване чрезвычайное положение в связи с митингами оппозиции и массовыми беспорядками. В столкновениях протестующих и силовиков погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Бунт в Армении. 10 лет спустя".

Напомним, протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. Причинами недовольства жителей стала передача территорий Азербайджану, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, а к 6 мая там было установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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