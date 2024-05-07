Армянские аналитики заявили о высоком потенциале общественного недовольства

07 мая 2024, 19:33

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Лидеры движения против делимитации армяно-азербайджанской границы способны добиться отставки Никола Пашиняна, если грамотно направят общественное недовольство в нужное русло, заявили аналитики. Участники шествия заявили, что отставка премьер-министра необходима, так как его действия поставили под угрозу государственность.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая противники делимитации границы, которые шествием идут из Тавушской области Армении, прошли Севан и продолжили движение в сторону столицы Армении.

4 мая жители Тавушской области и активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Они требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая. К шествию присоединились студенты консерватории и водители на легковых автомобилях.

Шествие противников делимитации армяно-азербайджанской границы продолжилось, несмотря на непогоду и проливной дождь, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир News.am.

Участники шествия несут с собой флаги Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"), а также плакаты с надписью "Справедливость против лжи". Полиция сопровождает шествие, обеспечивая проезд автотранспорта по крайней левой полосе. Многие водители сигналят в знак поддержки движения.

У развилки на Чаренцаван участников шествия встретили хлебом-солью. Противники делимитации переночуют в Чаренцаване (расположен в 25 километрах от Еревана – прим. "Кавказского узла"), а утром продолжат шествие.

Число участников шествия увеличивается, назвать точное число сложно, так как в течение дня их число меняется, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" журналистка портала 168.am Зара Диланян.

"Я с первого дня освещаю протесты против делимитации. У каждого населенного пункта участников шествия встречают, угощают чаем, кофе или водой, сладостями. Есть те, кто присоединяется к шествию. Как правило, своего пика число участников достигает к концу дня", отметила она.

В пресс-службе республиканской полиции корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что не ведут подсчет участников шествия.

Отставка Никола Пашиняна не имеет альтернативы, считает участник шествия Гарник Мелконян. "Пашиняна необходимо остановить, его бездарное управление поставило под угрозу армянскую государственность", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Другой участник шествия Арсен Авакян назвал ситуацию критичной. Общественность должна консолидироваться, считает он. "Вчера Арцах, сегодня Тавуш, что на очереди? Сколько можно терпеть? Необходимо забыть обо всех противоречиях и встать на защиту границ Армении", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Староста села Киранц Камо Шагинян отметил, что процесс делимитации продолжается, и сколько продлится – неизвестно. "Сложно сказать, приведет весь этот процесс к миграции из села или нет. Делимитация не завершена. Есть три болезненных точки – это дорожный мост и частный дом, которые окажутся по ту сторону границы. На данный момент есть неопределенность, как пройдет граница", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

В село стянуты многочисленные силы полиции, добавил сельский староста. "Ситуация напряженная, но конфликта нет", - рассказал Шагинян. Селяне не участвуют в шествии, так как "не могли оставить село в эту трудную минуту", добавил он.

Перспектива успеха шествия зависит от планов и действий движение, а также от того, что власть противопоставит, чтобы пресечь общественную поддержку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян.

Он сомневается, что власти прибегнут к силовому решению проблемы, так как это, по его словам, приведет к обратному эффекту.

"Нужны политические механизмы. Власти прибегали к черному пиару, чтобы опорочить лидеров движения, но это позволило, разве что, держать мобильным электорат правящей силы. Для недовольных слоев общественности, которых в разы больше, это может иметь также обратный эффект. Общественное восприятие властей настолько негативное, что их любое действие может иметь обратный эффект. Власти не могут помешать формированию общественной поддержки, и если массовость акции не удастся обеспечить, то только из-за неверных шагов лидеров движения", - отметил политобозреватель.

Проблема не в том, смогут ли собрать достаточное количество сторонников, можно собрать меньшее число, но эффективность стратегии движении будет больше, добавил он. "Кроме того, важно, что за команда собралась вокруг архиепископа Баграта Галстаняна? Есть ли у властей теневые рычаги воздействия? Эти факторы важнее, а не численность участников в сравнении", - пояснил Бадалян.

По его мнению, у протестного движения есть потенциал добиться отстранения Пашиняна от власти. "Главное, есть ли желание. Движение взяло высокую планку. На архиепископа Баграта сделана высокая ставка, и если не будут изменения, если ставка прогорит, это репутация не только архиепископа Баграта, но и самой Армянской Апостольской церкви. Если не будет успеха, это приведет к усилению позиций Пашиняна. А в случае успеха движения усилится Армения, в мире изменится отношение к Армении. У властей рейтинг доверия 10-15%, однако отсутствие достойных конкурентов позволяет правящей силе не опасаться потерять власть. Если движение сможет капитализировать общественное недовольство, которое составляет от 60 до 70%, успех гарантирован», - подчеркнул политобозреватель.

Политолог Андриас Гукасян считает, что перспектива движения зависит от политических целей и видений. "Это все пока неизвестно, лидеры движения это не озвучили. Парламентская оппозиция может до 50 тысяч сторонников вывести на улицы. И вполне можно ожидать больших митингов в Ереване. Это более чем вероятно", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти пытались дискредитировать архиепископа Баграта Галстаняна, но это привело к обратному эффекту, добавил политолог.

"Никто не верит, что агент КГБ, как его пытаются представить власти, мог возглавлять 10 лет армянскую епархию в Канаде, получить на Западе два высших образования, получить орден из рук британской королевы. В обществе понимают, что заказчик черного пиара – власти, и это сыграло против правящей силы", - отметил Гукасян.

По его словам, в обществе есть высокий протестный потенциал. "Сможет ли Пашинян удержать власть, зависит от искренности лидеров движения, размаха движения, будет ли более широкая общественная поддержка, нежели та, которую может обеспечить парламентская оппозиция. Для успеха нужна общественная поддержка, а этого добиться можно убедительной программой, которая гарантирует мир и развитие, а также справедливое урегулирование арцахского конфликта, решение армянского вопроса. В этом задача движения", - заключил политолог.

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 6 мая ло выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 40 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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