Участников шествия встречают в Дилижане. Стоп-кадр видео News.Am от 05.05.24, https://news.am/rus/news/821567.html

05 мая 2024, 18:03

Водители присоединились к шествию активистов из Тавушской области в Ереван

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Участники шествия против делимитации границы Армении и Азербайджана сегодня прошли Дилижан, к шествию присоединились водители на легковых автомобилях. 

Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области и поддерживающие их активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном 4 мая начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Они требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая. Студенты армянской консерватории присоединились к противникам делимитации границы, идущим из Тавушской области в Ереван.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Участники шествия, организованного движением "Тавуш во имя родины" сегодня утром дошли до монастыря Агарцин Тавушской области Армении, где приняли участие в Литургии. "Это шествие даст нам честь и родину", заявил в прямом эфире движения архиепископ Баграт Галстян. Он, обращаясь предположительно к властям Армении, призвал "взяться за ум и покаяться".
После Литургии Движение шествием направилось в Ереван. В Дилижане местные жители встретили участников шествия хлебом и солью. Архиепископ отметил, что участники шествия сегодня вечером планируют быть в городе Севан, где намерены организовать обсуждение ситуации с единомышленниками.
Проезжающие мимо машины сигналят шествию в знак солидарности. Шествие сопровождается патриотическими песнями.
Машины присоединились к шествию жителей Тавушской области в Ереван. Стоп-кадр видео из Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет соцсетью, запрещена в России) Ваана Ованнисяна от 05.05.24, https://www.facebook.com/watch/?v=963349568530604Пользователь сети  Ваан Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook* кадры шествия на участке поселка Семеновка Гегаркуникской области Армении. Согласно опубликованному видео, колонна автомашин присоединилась к шествию противников сдачи земель Азербайджану и тоже направляется в Ереван. "Посмотрите на количество машин, они едут в пять рядов, все машины переполнены", - говорит Ованнисян.
В Киранце продолжают оставаться полицейские, сообщила редактор NewDay, журналистка Ани Геворкян, в прямом эфире на своей странице в Facebook*.
По ее словам, жители Киранца опасаются тем, что завтра, 6 мая, в селе начнутся делимитационные работы. "Они говорят, что у них есть своя информация".

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Активист в Ереване объявил сидячую забастовку в поддержку жителей Киранца", "Глава Киранца усомнился в возможности нормальной жизни в селе после делимитации", "Аналитики в Ереване сочли неправовыми претензии Азербайджана на анклавные села".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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