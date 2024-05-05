Водители присоединились к шествию активистов из Тавушской области в Ереван

05 мая 2024, 18:03

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Участники шествия против делимитации границы Армении и Азербайджана сегодня прошли Дилижан, к шествию присоединились водители на легковых автомобилях.

Как писал "Кавказский узел", жители Тавушской области и поддерживающие их активисты движения "Тавуш во имя родины" вместе с предстоятелем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном 4 мая начали шествие из приграничного села Киранц в Ереван. Они требуют остановить делимитацию границы с Азербайджаном и намерены прийти в столицу Армении к полудню 9 мая. Студенты армянской консерватории присоединились к противникам делимитации границы, идущим из Тавушской области в Ереван.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

Участники шествия, организованного движением "Тавуш во имя родины" сегодня утром дошли до монастыря Агарцин Тавушской области Армении, где приняли участие в Литургии. "Это шествие даст нам честь и родину", заявил в прямом эфире движения архиепископ Баграт Галстян. Он, обращаясь предположительно к властям Армении, призвал "взяться за ум и покаяться".

После Литургии Движение шествием направилось в Ереван. В Дилижане местные жители встретили участников шествия хлебом и солью. Архиепископ отметил, что участники шествия сегодня вечером планируют быть в городе Севан, где намерены организовать обсуждение ситуации с единомышленниками.

Проезжающие мимо машины сигналят шествию в знак солидарности. Шествие сопровождается патриотическими песнями.

Пользователь сети Ваан Ованнисян опубликовал на своей странице в Facebook* кадры шествия на участке поселка Семеновка Гегаркуникской области Армении. Согласно опубликованному видео, колонна автомашин присоединилась к шествию противников сдачи земель Азербайджану и тоже направляется в Ереван. "Посмотрите на количество машин, они едут в пять рядов, все машины переполнены", - говорит Ованнисян. Пользователь сетиопубликовал на своей странице в Facebook* кадры шествия на участке поселка Семеновка Гегаркуникской области Армении. Согласно опубликованному видео, колонна автомашин присоединилась к шествию противников сдачи земель Азербайджану и тоже направляется в Ереван. "Посмотрите на количество машин, они едут в пять рядов, все машины переполнены", - говорит Ованнисян.

В Киранце продолжают оставаться полицейские, сообщила редактор NewDay, журналистка Ани Геворкян, в прямом эфире на своей странице в Facebook*.

По ее словам, жители Киранца опасаются тем, что завтра, 6 мая, в селе начнутся делимитационные работы. "Они говорят, что у них есть своя информация".