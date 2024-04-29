Пограничный столб на границе Армении и Азербайджана. Фото: со страницы Никола Пашиняна https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/pfbid0pZzVu6mFvNyBRELuo6wPASG4WDkDjPZxVF91QPc69VyKR5mTR7ApWA8c3fnhkiBfl принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

29 апреля 2024, 18:04

Баку и Ереван отчитались об установке 35 пограничных столбов

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Выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов, сообщили сегодня правительства Азербайджана и Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Армении начались акции протеста. Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

По состоянию на 29 апреля, выполнено больше половины намеченных работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов, сообщает сегодня АПА со ссылкой на вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Эту же информацию обнародовала пресс-служба правительства Армении. Согласно заявлению, продолжается работа экспертных групп двух государств на основании геодезических измерений, пишет News.am.

Напомним, 25 апреля жители села Киранц, которое должна разделить граница в Тавушской области, установили круглосуточное дежурство на участке Киранц – Воскепар межгосударственной автотрассы М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора. 26 апреля они отказались разблокировать трассу по требованию полицейских. Произошла стычка между протестующими и силовиками. По итогам столкновения в больницу попали двое полицейских и пятеро гражданских.

25 апреля жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили протестующие. Власти не ответили на вопросы о последствиях передачи земель Азербайджану, рассказал 26 апреля староста села Киранц.

26 апреля активисты на акциях солидарности с жителями Тавушской области заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана. 27 апреля активисты перекрыли автотрассу около села Дебет Лорийской области и отказались разблокировать ее по требованию полицейских.

28 апреля протестующие перекрыли дороги Мартуни – Варденис, Ереван – Гюмри, автотрассу у города Ехегнадзор в Вайоцдзорской области и трассу Армавир - Ереван.

Что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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Примечание:

"Три участника протестных акций арестованы в Армении", "Подкрепление силовиков прибыло на место протестной акции в Воскепаре", "Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку".

Автор: "Кавказский узел"

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