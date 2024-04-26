Жители Киранца не получили ответов властей на вопросы о компенсациях

26 апреля 2024, 17:48

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Акция протеста в Тавушской области продолжается седьмые сутки, однако власти не ответили на вопросы жителей Киранца о компенсациях в случае передачи земель Азербайджану, рассказал староста села. Армянское законодательство не предусматривает компенсацию жителям при демаркации границы, но требования людей справедливы, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", к 26 апреля были задержаны 42 участника протестных акций против делимитации границы: 30 в Ереване и 12 в Ноемберяне, сообщили в МВД. Сегодня активисты заблокировали несколько улиц в Ереване, а также трассу Ереван – Севан около Раздана. Около Раздана силовики задержали нескольких участников протеста, в том числе депутата Артура Хачатряна.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, после чего в приграничной Тавушской области начались акции протеста. Протесты из Тавушской области могут распространиться на всю Армению, спрогнозировал 22 апреля политический аналитик Армен Ованнисян.

11 человек задержаны сегодня на акциях протеста

Участники акции, задержанные накануне, отпущены на свободу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» руководитель управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян.

"На них составлены протоколы за административное правонарушение, предусмотренное статьей 182 КоАП Армении – неподчинение законному требованию полиции (предусматривает штраф до 50 тысяч драмов)", – пояснил он.

При этом сегодня на акциях протеста задержаны 11 человек – восемь доставлены в полицию с эчмиадзинской трассы, еще трое с трассы Ереван - Севан, добавил Габриелян. "Все они доставлены в полицейские участки по той же административной статье – неподчинение законному требованию полиции", - сказал представитель полиции.

Силовики разблокировали трассу Ереван - Севан

В акции протеста на трассе Ереван - Севан приняли участие несколько десятков человек, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на трансляцию с места акции на сайте 168.am.

Прибывшие полицейские, в том числе и в штатском, потребовали разблокировать дорогу, но участники акции отказались, сославшись на конституционное право протестовать. Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Артур Хачатрян потребовал у силовиков действовать в рамках закона. После этого ситуация накалилась, и силовики дали указание задержать парламентария.

После задержаний сотрудникам полиции удалось оттеснить протестующих и разблокировать движение по автотрассе.

25 апреля жители села Киранц Тавушской области, которое должна разделить армяно-азербайджанская граница, установили круглосуточное дежурство на межгосударственной автотрассе М6, проходящей от грузино-армянской границы до Ванадзора.

Дорога Киранц – Воскепар остается перекрытой

Трасса Киранц – Воскепар (участок трассы М6) остается заблокированной седьмой день, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» староста села Киранц Камо Шагинян.

По его словам, в акции в разное время участвуют до нескольких сотен человек. "Ночью остаются 50-100 человек, которые дежурят, сменяя друг друга", - отметил он.

Власти не отреагировали на заявления сельских жителей о том, что они теряют законно приобретенную и зарегистрированную собственность, добавил сельский староста.

25 апреля жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Сельчане утверждают, что их дома были построены в советский период, среди их владений есть дома 1940-х годов постройки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили протестующие.

«Мы все здесь живем постоянно. От властей с нами никто не встречался. Но мы против территориальных уступок и не намерены уступать [Азербайджану] свои дома. Мы не продаем свою землю», - подчеркнул Шагинян.

Он рассказал, что самое старое сохранившееся захоронение в селе датируется началом IX века. «Есть два старых кладбища с хачкарами X-XI веков. История самого села берет начала с VII века. В селе и близ него несколько церквей, акведучный мост XII-XII веков», - сообщил староста.

Согласно переписи населения 2011 года, численность населения села Киранц составила 352 человек.

Юрист указал на необходимость компенсаций жителям приграничных сел

Село Киранц имеет богатую историю, указал историк Нвер Бегларян из села Воскепар. «С 1937 по 1967 года село называлось Геташен. До этого столетиями село было известно под названием Кунен», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, жители приграничных перекрыли трассу Ереван-Тбилиси, и водители автомобилей вынуждены ехать в объезд. «Из Иджевана едешь через Киранц, далее через Воскепар в сторону Баграташена. Машины сейчас едут в Грузию в объезд через Ванадзор-Алаверди», - пояснил Бегларян.

Законодательство не предусматривает компенсацию жителям в случае демаркации, отметил юрист-международник Ара Казарян. «Это новое явление. Но государство обязано смягчить или компенсировать ущерб. […] Однозначно, что в результате делимитации армянские власти должны будут компенсировать имущественные потери, как жилищные, так и сельскохозяйственные», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что не располагает информацией об обсуждении властями вопросов компенсаций жителям приграничных сел.

Напомним, 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке, несмотря на протесты жителей приграничных сел Тавушской области.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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