Демаркация границы Армении и Азербайджана началась на фоне протестов

23 апреля 2024, 12:27

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Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы, несмотря на протесты жителей приграничных сел в Тавушской области. Администрация общины Ноемберян выступила против определения границы, назвав этот процесс односторонней уступкой Еревана.

Как информировал "Кавказский узел", госкомиссии Азербайджана и Армении договорились 19 апреля о согласовании северного участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. Под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Жители приграничных сел Тавушской области вышли на акции протеста, 21 апреля они заблокировали автотрассу. Сегодня стало известно, что силовики перекрыли дорогу в Воскепар, в ответ жители Баганиса потребовали ее открыть. Ситуация остается напряженной.

19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу. 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел.

Сегодня экспертные группы Армении и Азербайджана приступили к согласованию координат на границе на основе геодезических измерений на местности, передал аппарат премьер-министра Армении, сообщение которого привело ИА "АрменПресс".

Работы по демаркации границы на территории сел Баганис и Воскепар общины Ноемберян содержат риски, так как новая граница делает уязвимыми наиболее важные участки территории общины. Это создаст угрозу ее населению, заявила администрация общины Ноемберян.

"Мы поддерживаем процесс установления мира, но данный процесс демаркации фактически является односторонней уступкой Армении, в том случае, когда азербайджанские вооруженные силы продолжают держать многочисленные территории Армении, в том числе в Тавушской области, под своим контролем", – привел сегодня News.am заявление администрации общины.

В текущих реалиях говорить о мире на территории нескольких сел невозможно, община Ноемберян и ее руководство, в том числе администрация приграничных сел, оказываются поддержать демаркацию границы и не принимают у ней участия, сказано в заявлении.

Силовики перекрыли автодорогу Баганис-Воскепар в связи с работами по ее разминированию. Это необходимо, чтобы не допустить жителей на заминированные участки. Также в этом районе сегодня проводятся работы по демаркации. После демаркации границы охрана пограничной линии будет передана армянским пограничникам, заявила Служба нацбезопасности Армении, сообщение которой сегодня привел Aysor.am.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступило МВД страны. "Слухи о том, что какая-то часть суверенной территории Республики Армения будет передана Азербайджану, не соответствуют действительности", – отметило ведомство.

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