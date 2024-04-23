Силовики перекрыли дорогу на Воскепар из-за делимитации границы с Азербайджаном

23 апреля 2024, 10:35

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Полиция перекрыла дорогу, ведущую в сторону Воскепара, в ответ жители Баганиса потребовали ее открыть. МВД объяснило перекрытие дороги началом работ по делимитации границы.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Жители Тавушской области вышли на акции протеста. 21 апреля протестующие перекрыли дорогу. Полицейские попытались пресечь начавшиеся беспорядки, семь человек задержаны по подозрению в хулиганстве. Протестная акция продолжилась 22 апреля.

19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу. 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел.

Сегодня полиция перекрыла дорогу, ведущую в сторону Воскепара от Баганис-Айрум, сообщило News.am. По данным издания, ситуация в Баганисе напряженная, сельчане требуют открыть дорогу. Жители уверены, что на этом участке уже проводятся замеры и ведутся подготовительные работы по сдаче прилегающей к Баганис Айруму дороги, ведущей из Баганиса в Воскепар. В этом случае жители Баганиса окажутся в своеобразной блокаде.

МВД Армении заявило, что сегодня начинаются работы по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис - Воскепар Тавушской области.

"Автодорога Баганис - Воскепар была закрыта в целях обеспечения работ по разминированию, проводимых на прилегающей территории, и недопущения граждан на близлежащие заминированные территории в целях обеспечения их безопасности", - говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

"На участке Баганис - Воскепар сегодня планируется провести работы, связанные с делимитацией. Сообщаем также, что слухи о том, что какая-то часть суверенной территории Республики Армения будет передана Азербайджану, не соответствуют действительности. Подчеркиваем, что никаких изменений на линии соприкосновения Армения - Азербайджан сегодня не планируется. После демаркации границы охрана линии границы будет передана Пограничным войскам Армении", - говорится в сообщении.

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