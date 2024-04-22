Подкрепление силовиков прибыло на место протестной акции в Воскепаре

22 апреля 2024, 12:29

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Противники передачи армянских сел Азербайджану вышли на акцию протеста в селе Воскепар, чтобы помешать разминированию территорий. На место протестной акции прибыли сотрудники полиции и других силовых структур.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности въехать в эти села для разминирования территорий и вновь, как и 20 апреля, перекрыли дорогу с требованием к властям Армении отменить договоренности с Азербайджаном о передаче сел.

Протесты вызваны тем, что 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. По итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села.

Жители села Воскепар собрались возле церкви Святой Богородицы, чтобы помешать работам по разминированию территории около церкви. На место прибыли спецподразделения полиции и других силовых структур.

Требование сельчан к властям не изменилось. "Власти должны отменить свое решение о сдаче земель", - заявили они в прямом эфире "168 часов", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие выстроились перед территорией, где военные ведут разминирование и не подпускают сельчан. Собравшиеся местные жители скандируют "Позор!".

Протестная акция продолжается и на дороге Киранц – Воскепар, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из местных жителей. По его словам, сельчане, в том числе женщины, дети и пожилые люди, ночью оставались на перекрытой дороге.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявил о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Напомним, 19 апреля жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области также перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против передачи сел Азербайджану. Утром 20 апреля они разблокировали дорогу.

20 апреля Никол Пашинян заявил, что российские пограничники, которые были размещены у села Воскепар в августе 2021 года, будут выведены из Тавушской области после начала делимитации границы с Азербайджаном.

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