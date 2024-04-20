Жители Киранца присоединились к протесту против делимитации границ

20 апреля 2024, 12:01

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Жители приграничного села Киранц Тавушской области Армении вышли сегодня на протест против передачи Азербайджану четырех сел. Участники протеста из сел Баганис и Воскепар освободили межгосударственную трассу, которую они заблокировали 19 апреля в знак протеста против делимитации границ.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что жители сел Баганис и Воскепар Тавушской области перекрыли межгосударственную дорогу в знак протеста против решения властей передать четыре села Азербайджану.

Жители сел Баганис и Воскепар сегодня к пяти часам утра разблокировали межгосударственную дорогу в Тавушской области. Акция протеста будет продолжена после того, как ее участники согласуют дальнейшие действия, рассказал бывший глава общины села Баганис Нарек Саакян.

"Жители села Киранц собрались в общине на протест. Начались какие-то измерения, люди не позволили", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

После передачи территории Азербайджану жизнь в селе Киранц остановится, заявил один из жителей Киранца. "Азербайджанские войска, согласно планам армянских и азербайджанских властей, должны будут приблизиться к селу и остановиться рядом со школой, куда ходят армянские дети, жители села Киранц. Вся инфраструктура района и вся безопасность разваливается", – сказал в эфире издания Lurer.am сельчанин, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла",

Действия властей Армении – это не демаркация и делимитация, а очередные уступки в одностороннем порядке, считает он. Сельчанин возмутился призывами властей смириться с ситуацией. "Это не отдельно взятый вопрос Киранца, это вопрос всего армянского народа", – заявил он.

Страны, подписывающие мирный договор, идут на взаимные уступки, а не на уступки в одностороннем порядке, отметил другой житель Киранца. "По сей день наши власти нас обманывали. Пусть никто нас не страшит войной, мы все готовы защитить свою родину", – заявил в эфире издания Lurer.am сельчанин, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, по итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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