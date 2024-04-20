20 апреля 2024, 00:28

Жители Тавушской области заблокировали дорогу после решения о передаче сел Азербайджану

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Межгосударственную дорогу у села Баганис жители Тавушской области перекрыли в знак протеста против решения властей о делимитации границ. Противники передачи четырех сел собираются в Ереване на площади Свободы, туда стянута полиция.

Как писал "Кавказский узел", Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, по итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Речь шла о четырех неэксклавных селах на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Жители Тавушской области Армении перекрыли межгосударственную дорогу к границе Грузии  выразив свое несогласие с решением властей сдать Азербайджану земли.  Они протестуют против о сообщения о начале процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласно которой азербайджанской стороне перейдут некоторые территории четырех тавушских сел.  Местных жителей такое не устраивает - они недовольны тем, что их безопасность не будет гарантирована, поскольку азербайджанские военные посты будут расположены очень близко к армянским населенным пунктам, сообщило сегодня агентство "Новости Армения".

Житель Воскепара Тавушской области Армении Нвер Бегларян сообщил, что автомагистраль на участке села Баганис Тавушской области Армении перекрыта жителями района. Он отметил, что сами жители Воскепара соберутся 20 апреля для определения своих дальнейших шагов, проинформировал ресурс 24news.Am.

Перекрытие магистрали подтвердил  корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава общины Баганис Тавушской области Армении Нарек Саакян. Он отметил, что "не представляет жизнь в Баганисе, если власти Армении пойдут на односторонние уступки". "Либо должны остановить процесс, либо изменить договоренности", подчеркнул он.

В Ереване на Площади Свободы собираются противники решения властей о передаче четырех сел. Журналист Пайлак Фахрадян опубликовал на своей странице в Facebook* видео с площади и отметил, что "полиция стянула силы".

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Избиение Вардянана продолжило тренд преследования оппонентов властями Армении", "Ереван признал проблемы с подписанием мирного договора с Баку", "Аналитики пояснили слова Пашиняна об армянских территориях под контролем Азербайджана".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 апреля 2024, 23:30

  • Волгоградцы сочли справедливыми претензии Путина к Бочарову

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам десяти лет управления регионом не преуспел в сферах развития экономики, коммунального хозяйства и экологии, не менее важных, чем проблема расселения аварийных домов и рождаемость, на которые указал главе региона президент России. Жители одного из аварийных домов в Волгограде пожаловались, что состояние здания неуклонно ухудшается, а власти обещают переселение не раньше 2025 года.

19 апреля 2024, 22:36

  • Азербайджанский оппозиционер Гасанов объявил голодовку

    Активист партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов объявил сухую голодовку в знак протеста против изъятия подготовленного им текста выступления в свою защиту в суде. На заседании он отверг обвинение в незаконном обороте наркотиков.

19 апреля 2024, 21:48

  • Боец из Краснодарского края убит в зоне СВО

    Павел Брайчук убит в боях на Украине, сообщила сегодня администрация Туапсинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 360 бойцов из Краснодарского края.

19 апреля 2024, 20:52

  • Сотрудники тюрьмы отказались пропустить юриста к Албагачиеву

    Юриста Дмитрия Егошина сотрудники тюрьмы в Димитровграде не пропустили к уроженцу Ингушетии Абдул-Малику Албагачиеву, аналогичный отказ колонии в Астраханской области рассматривается в суде. По словам адвоката Албагичиева, у осужденного возникли сложности с получением посылок от родных.

19 апреля 2024, 20:03

  • Должность Алаудинова в Минобороны стала комплиментом Кадырову

    Апти Алаудинов на новой должности в Минобороны будет заниматься, среди прочего, вопросами взаимопонимания людей разных национальностей в армии, которые требуют внимания в условиях военных действий, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Назначение Алаудинова важно для Кадырова, но степень расширения влияния главы Чечни не стоит переоценивать, подчеркнули они.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи