Жители Тавушской области заблокировали дорогу после решения о передаче сел Азербайджану

20 апреля 2024, 00:28

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Межгосударственную дорогу у села Баганис жители Тавушской области перекрыли в знак протеста против решения властей о делимитации границ. Противники передачи четырех сел собираются в Ереване на площади Свободы, туда стянута полиция.

Как писал "Кавказский узел", Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, по итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.

В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Речь шла о четырех неэксклавных селах на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

Жители Тавушской области Армении перекрыли межгосударственную дорогу к границе Грузии выразив свое несогласие с решением властей сдать Азербайджану земли. Они протестуют против о сообщения о начале процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласно которой азербайджанской стороне перейдут некоторые территории четырех тавушских сел. Местных жителей такое не устраивает - они недовольны тем, что их безопасность не будет гарантирована, поскольку азербайджанские военные посты будут расположены очень близко к армянским населенным пунктам, сообщило сегодня агентство "Новости Армения".

Житель Воскепара Тавушской области Армении Нвер Бегларян сообщил, что автомагистраль на участке села Баганис Тавушской области Армении перекрыта жителями района. Он отметил, что сами жители Воскепара соберутся 20 апреля для определения своих дальнейших шагов, проинформировал ресурс 24news.Am.

Перекрытие магистрали подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава общины Баганис Тавушской области Армении Нарек Саакян. Он отметил, что "не представляет жизнь в Баганисе, если власти Армении пойдут на односторонние уступки". "Либо должны остановить процесс, либо изменить договоренности", подчеркнул он.

В Ереване на Площади Свободы собираются противники решения властей о передаче четырех сел. Журналист Пайлак Фахрадян опубликовал на своей странице в Facebook* видео с площади и отметил, что "полиция стянула силы".

19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.

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