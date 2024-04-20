20 апреля 2024, 00:28
Жители Тавушской области заблокировали дорогу после решения о передаче сел Азербайджану
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Межгосударственную дорогу у села Баганис жители Тавушской области перекрыли в знак протеста против решения властей о делимитации границ. Противники передачи четырех сел собираются в Ереване на площади Свободы, туда стянута полиция.
Как писал "Кавказский узел", Госкомиссии Азербайджана и Армении по делимитации границы договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР, по итогам соглашений под контроль Азербайджана перейдут четыре села. Аппарат премьер-министра Армении подтвердил эту информацию, заявив, что территория села Гызылгаджилы и значительная часть территории села Ашагы-Аскипара и ранее находились под контролем Азербайджана.
В начале марта 2024 года Азербайджан потребовал от Армении освободить восемь сел на границе. Речь шла о четырех неэксклавных селах на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана – Баганис-Айрум, Ашагы Аскипара (армянское название: Нижний Воскепар), Хейримлы и Гызылгаджылы и четырех эксклавных – Юхары Аскипара (армянское название: Верин Воскепар), Софулу, Бархударлы и Кярки (армянское название: Тигранашен) – в Араратской области. Никол Пашинян готов отдать четыре села до начала процесса делимитации границ, но заявляет о жизненно важных для Армении территориях 31 села, говорится в справке "Кавказского узла" "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".
Жители Тавушской области Армении перекрыли межгосударственную дорогу к границе Грузии выразив свое несогласие с решением властей сдать Азербайджану земли. Они протестуют против о сообщения о начале процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласно которой азербайджанской стороне перейдут некоторые территории четырех тавушских сел. Местных жителей такое не устраивает - они недовольны тем, что их безопасность не будет гарантирована, поскольку азербайджанские военные посты будут расположены очень близко к армянским населенным пунктам, сообщило сегодня агентство "Новости Армения".
Перекрытие магистрали подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" бывший глава общины Баганис Тавушской области Армении Нарек Саакян. Он отметил, что "не представляет жизнь в Баганисе, если власти Армении пойдут на односторонние уступки". "Либо должны остановить процесс, либо изменить договоренности", подчеркнул он.
В Ереване на Площади Свободы собираются противники решения властей о передаче четырех сел. Журналист Пайлак Фахрадян опубликовал на своей странице в Facebook* видео с площади и отметил, что "полиция стянула силы".
19 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области, что демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку. Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону, если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану.
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Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"