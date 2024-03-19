Пашинян заявил о необходимости предотвратить войну с Азербайджаном

19 марта 2024, 10:54

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Демаркация границы и компромисс по вопросам ряда сел необходим, чтобы не допустить военного столкновения с Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями граничащей с Азербайджаном Тавушской области.

Как информировал "Кавказский узел", 30 октября 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора, это признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. 14 декабря 2023 года кабмин Армении согласовал регламент встреч по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Власти Армении начали демаркацию и делимитацию, чтобы не допустить войны с Азербайджаном, заявил Никол Пашинян на встрече с жителями приграничных сел Тавушской области.

Глава областной администрации Нвер Бегларян отметил, что жители сел Воскепар, Баганис и Воскеван, а также города Ноемберяна заявили, что готовы перекрыть дороги и организовать самооборону если населенные пункты региона будут переданы Азербайджану, передало сегодня РБК.

Глава общины села Киранц спросил Никола Пашиняна смогут ли жители использовать земли, принадлежащие общине Беркабер. Для того, чтобы был решен вопрос о территориальных претензиях жители Армении, в том числе приграничной Тавушской области, должны быть готовы признать некоторые участки нелегитимными, ответил на это Пашинян.

"Чтобы получить то, что легитимно принадлежит нам, мы должны быть готовы отдать то, что легитимно не принадлежит нам", – процитировал сегодня News.am премьер-министра Армении.

Армянская сторона поднимет вопрос о принадлежности 31 села, в том числе Беркабер, Айгеовит, Вазашен, Паравакар, добавил он. Пашинян попросил поддержки жителей приграничных сел по вопросу демаркации и делимитации, а также предложил им время от времени проводить встречи для обсуждения этого процесса.

"Посмотрим, возможно ли пойти по этому мирному спокойному пути и зафиксировать территориальную целостность нашей страны. Мы должны сделать для этого все возможное", – сказал Пашинян.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева 1 указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Однако 17 февраля Алиев и Пашинян на встрече в Мюнхене договорились продолжать работу над соглашением о мире между двумя странами.

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